BDI: Rrjeti korruptiv me kompaninë e afërt me Milorad Dodik është më i thellë
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se Burim Latifi dhe ndërmarrja shtetërore MEPSO nuk është ndalur me vetëm një kontratë, por ka thelluar bashkëpunimin e saj me kompaninë “Elnos BL” nga Republika Srpska e afërt me Millorad Dodikun.
Sipas BDI-së, Burim Latifi dhe MEPSO, në të njëjtën ditë kanë lidhur jo një, por dy kontrata me këtë kompani, duke ngritur pikëpyetje serioze mbi mënyrën dhe transparencën e këtij bashkëpunimi.
“BDI kërkon nga Latifi që të publikojë në mënyrë të hapur dhe transparente vendimin fillestar të organit kompetent, përmes të cilit ndërmarrja ka humbur një kontest shumëmilionësh në dëm të shtetit. Në komunikimet e deritanishme të MEPSO-s dhe subjektit VLEN, nuk është mohuar asnjëherë lidhja që kompanitë pjesë e konsorciumit “Elnos BL” dhe “Kodar Elektromontaža” kanë me figura si Milorad Dodik dhe Aleksandar Vuçiq”.
“Si mbrojtje, ata theksojnë se tenderi i ri është fituar nga një konsorcium i udhëhequr nga kompania kroate “Dalekovod”, e njohur për përvojën e saj ndërkombëtare dhe operimin sipas standardeve më të rrepta evropiane. Megjithatë, në arsyetimet e tyre mbetet e paqartë pse nuk ka asnjë reflektim për rolin e dy kompanive të tjera në këtë konsorcium apo nëse heshtja është e qëllimshme për të shmangur të vërtetën”, thonë nga BDI.
