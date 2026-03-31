Beqaj mund të dalë nga qelia? GJKKO vendos të shtyjë shqyrtimin
Gjykata e Posaçme AntiKorrupsion (GJKKO) ka shtyrë për në datën 7 prill shqyrtimin e kërkesës për lirimin nga qelia të ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj.
Siç bën me dije gazetarja e Klan News, Glidona Daci, Prokuroria ka kërkuar kohë që të njihet me të gjitha pretendimet e mbrojtjes.
Kujtojmë se më 28 maj 2025, për dosjen e e “Sterilizimit”, u vendos që ish-ministri Beqaj të gjykohej veçmas, për veprat penale “vjedhje” duke shpërdoruar detyrën, dhe “grup i strukturuar kriminal”.
Më 4 mars të këtij viti, Gjykata e Posaçme gjeti fajtor ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj, për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në dhënien e koncensionit të sterilizimit të mjeteve spitalore në vitin 2015 dhe e dënoi atë me 6 vite burg.
Si bashkëpunëtor i tij për të njëjtat akuza, fajtor u gjet edhe biznesmeni që fitoi koncensionin, Ilir Rrapaj, i cili u dënua nga treshja e gjyqtarëve po me 6 vite heqje lirie.
Të dy ata morën pafajësi për akuzën e grupit të strukturuar kriminal.
Dënime më të ulëta, nga 1 deri në 3 vite burg, u dhanë për 6 të pandehur të tjerë, ish-zyrtarë që kanë qenë pjesë e komisionit për dhënien e koncensionit, për shkelje në procedurë.
Prokuroria e Posaçme dhe Gjykata kanë vlerësuar se kostot për sterilizimin u frynë në mënyrë të padrejtë në 56.4% dhe se dëmi u bë detyrues për shtetin me firmën e ish-ministrit Beqaj. Ky i fundit u arrestua më 4 korrik 2024 dhe ndodhet i izoluar në paraburgimin e Durrësit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.