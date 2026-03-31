☁️
Tiranë 17°C · Vranët 31 March 2026
S&P 500 6,344 ▼0.39%
DOW 45,216 ▲0.11%
NASDAQ 20,795 ▼0.73%
NAFTA 103.24 ▲0.35%
ARI 4,613 ▲1.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $66,693 ▼ -1.34% ETH $2,042 ▼ -1.18% XRP $1.3166 ▼ -2.54% SOL $80.8100 ▼ -3.97%
31 Mar 2026
Breaking
Beqaj mund të dalë nga qelia? GJKKO vendos të shtyjë shqyrtimin Hyri me forcë në banesën e 31-vjeçares dhe e dhunoi, arrestohet autori Legalizime për vota në zgjedhjet e 2019-ës, GJKKO liron ish-zyrtarin e kadastrës FMN: Lufta në Lindjen e Mesme po rrit inflacionin dhe po kërcënon zinxhirët e furnizimit BBC: Kosova ëndërron historinë me praninë në Botërorin 2026
Menu
Kronika

Beqaj mund të dalë nga qelia? GJKKO vendos të shtyjë shqyrtimin

· 2 min lexim

Gjykata e Posaçme AntiKorrupsion (GJKKO) ka shtyrë për në datën 7 prill shqyrtimin e kërkesës për lirimin nga qelia të ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj.

Siç bën me dije gazetarja e Klan News, Glidona Daci, Prokuroria ka kërkuar kohë që të njihet me të gjitha pretendimet e mbrojtjes.

Kujtojmë se më 28 maj 2025, për dosjen e e “Sterilizimit”, u vendos që ish-ministri Beqaj të gjykohej veçmas, për veprat penale “vjedhje” duke shpërdoruar detyrën, dhe “grup i strukturuar kriminal”.

Më 4 mars të këtij viti, Gjykata e Posaçme gjeti fajtor ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj, për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në dhënien e koncensionit të sterilizimit të mjeteve spitalore në vitin 2015 dhe e dënoi atë me 6 vite burg.

Si bashkëpunëtor i tij për të njëjtat akuza, fajtor u gjet edhe biznesmeni që fitoi koncensionin, Ilir Rrapaj, i cili u dënua nga treshja e gjyqtarëve po me 6 vite heqje lirie.

Të dy ata morën pafajësi për akuzën e grupit të strukturuar kriminal.

Dënime më të ulëta, nga 1 deri në 3 vite burg, u dhanë për 6 të pandehur të tjerë, ish-zyrtarë që kanë qenë pjesë e komisionit për dhënien e koncensionit, për shkelje në procedurë.

Prokuroria e Posaçme dhe Gjykata kanë vlerësuar se kostot për sterilizimin u frynë në mënyrë të padrejtë në 56.4% dhe se dëmi u bë detyrues për shtetin me firmën e ish-ministrit Beqaj. Ky i fundit u arrestua më 4 korrik 2024 dhe ndodhet i izoluar në paraburgimin e Durrësit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

