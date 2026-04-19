Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë nga selia blu pas përfundimit të protestës, akuzoi policinë për dhunë ndaj drejtuesve dhe protestuesve të opozitës.
Sipas raportimit, sipas tij, gjatë përplasjes janë shënjestruar figura kryesore të Partisë Demokratike dhe protestuesve, duke pretenduar se janë hedhur bomba dhe janë shkaktuar plagosje.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se “Sot policia shënjestroi dhe goditi drejtuesit kryesorë të PD-së. Luçiano Boçi është në spital me djegie, Flamur Noka përsëri pësoi goditje. Klëvis Balliu në spital dhe drejtues të tjerë, Aulon Kalaja në spital gjithashtu. Sot drejtuesit e policisë kanë përdorur bomba kundër protestuesve dhe kanë plagosur disa prej tyre. Kanë hedhur shishe molotov dhe lanë të plagosur edhe protestues, por edhe policë, sepse u duheshin si dëshmitarë të gjoja akteve të protestuesve”, tha Berisha. Po ashtu, materiali nënvizon se në përfundim, ai paralajmëroi vijimin e aksionit opozitar, duke theksuar se protesta e radhës do të caktohet shumë shpejt dhe do të jetë edhe më e fuqishme..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se “I dënoj me forcën më të madhe. Kryengritjen tonë paqësore nuk ka forcë në botë që e mposht. Protesta tjetër do të caktohet shumë shpejt, nuk tërhiqemi. Kjo është një kryengritje paqësore për rrëzimin e Ramës. Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme”, deklaroi ai..
Burimi: RTSH
