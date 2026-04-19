☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,577 ▼ -2.34% ETH $2,342 ▼ -3.35% XRP $1.4290 ▼ -3.29% SOL $85.5000 ▼ -4%
19 Apr 2026
Breaking
Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s’do të lejojmë që vendi të merret peng Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen “grupi i zjarrit”. Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Menu
Politika

Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë

· 2 min lexim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë nga selia blu pas përfundimit të protestës, akuzoi policinë për dhunë ndaj drejtuesve dhe protestuesve të opozitës.

Sipas raportimit, sipas tij, gjatë përplasjes janë shënjestruar figura kryesore të Partisë Demokratike dhe protestuesve, duke pretenduar se janë hedhur bomba dhe janë shkaktuar plagosje.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.

Më tej theksohet se “Sot policia shënjestroi dhe goditi drejtuesit kryesorë të PD-së. Luçiano Boçi është në spital me djegie, Flamur Noka përsëri pësoi goditje. Klëvis Balliu në spital dhe drejtues të tjerë, Aulon Kalaja në spital gjithashtu. Sot drejtuesit e policisë kanë përdorur bomba kundër protestuesve dhe kanë plagosur disa prej tyre. Kanë hedhur shishe molotov dhe lanë të plagosur edhe protestues, por edhe policë, sepse u duheshin si dëshmitarë të gjoja akteve të protestuesve”, tha Berisha. Po ashtu, materiali nënvizon se në përfundim, ai paralajmëroi vijimin e aksionit opozitar, duke theksuar se protesta e radhës do të caktohet shumë shpejt dhe do të jetë edhe më e fuqishme..

Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se “I dënoj me forcën më të madhe. Kryengritjen tonë paqësore nuk ka forcë në botë që e mposht. Protesta tjetër do të caktohet shumë shpejt, nuk tërhiqemi. Kjo është një kryengritje paqësore për rrëzimin e Ramës. Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme”, deklaroi ai..

Burimi: RTSH

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

