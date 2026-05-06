Berisha: Rama rikthen “kafazin” e Enver Hoxhës në gjyqet ndaj kundërshtarëve
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një takimi me mbështetësit në Degën 5 të Tiranës akuzoi kryeministrin Edi Rama për trajtim të padrejtë ndaj opozitës dhe për rikthimin e praktikave të asaj që e përshkroi si “kafaz” në sallat e gjyqeve, një metaforë që sipas tij i ngjan periudhës së Enver Hoxhës. Ai përmendi rastin e ish-presidentit Ilir Meta si shembull dhe u shpreh se kundërshtarët politikë po izolohen, ndërsa, siç tha, disa të dënuar brenda burgjeve gëzojnë privilegje dhe liri të papërshtatshme.
Sipas TV Klan, Berisha riktheu gjithashtu temën e imuniteteve dhe të moralit të udhëheqësve politikë, duke kujtuar dorëheqjen e Ilir Metës në vitin 2011 si një akt përgjegjësie dhe duke akuzuar mazhorancën aktuale për standarde të dyfishta. Ai sulmoi mbrojtjen që, sipas tij, i bëhet ministres Belinda Balluku dhe deklaroi se qeveria e Ramës tenton të ruajë persona të korruptuar, ndërsa akuzoi edhe falsifikimin e një regjistrimi, që sipas Berishës ishte manipuluar në 28 pika.
Berisha krahasoi historinë e qeverisjes së tij me qeverinë aktuale, duke theksuar se në mandatin e tij imunitetet u hoqën në raste të ndryshme, përfshirë sipas tij edhe dy herë për Lulzim Bashën, dhe se drejtësia duhet të veprojë pa favorizime. Ai përsëriti akuzat për trajtime diferencuese dhe përbërësi të papranueshme ndaj opozitës në procese gjyqësore.
Në përfundim, Sali Berisha përplas qeverinë e Edi Ramës me standardet që, sipas tij, duhet të udhëheqin politikën dhe drejtësinë në vend, duke kërkuar përgjegjësi dhe trajtim të barabartë për të gjithë personat publikë; raporton TV Klan.
