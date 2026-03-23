Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve!
Kreu i PD-së Sali Berisha mbajti fjalën e tij në foltoren e radhës të demokratëve në sheshin përpara kryeministrisë.
Berisha: Mirënjohje të pakufijshme ndaj jush. Qëndrestar si zëri i ndërgjegjes së një kombi që nuk pajtohet me të keqen, padrejtësinë.
Ne dje, zgjodhëm jo fjalimet, po zgjodhëm zërin zemërimin ndjenjat e qytetarëve për të nderuar një ditë të madhe. zgjodhëm revoltën qytetare, për të dëshmuar se PD që 34 vjet më parë solli në këtë vend sistemin demokratik nuk pajtohet kurrë me diktaturën e drogës krimit, dhunimit të shtetit dhe qytetarëve shqiptarë. Pra, revolta e djeshme më shumë se çdo gjë tjetër ishte një zotim qytetar se ashtu siç përmbysëm 34 vite më parë të keqen e madhe, ashtu do të përmbysim dhe jemi në këmbë për të përmbysur diktaturën e drogës, krimit dhe vjedhjes së shqiptarëve.
Çdo shqiptar është i ftuar të mendojë apo të japë disa minuta në ditë mendimin për vendin e tij, për gjendjen e Shqipërisë, shoqërinë shqiptare, të ardhmen e saj. Kjo është kërkesë më e ligjshmja, detyrim minimal që kemi. Kam bindjen e thellë se cilido që ndalet të mdeitojë dhe mendojë për krizën e thellë, udhëkryqin ku ndodhemi do të japë përgjigje se revolta dhe protesta janë rruga e vetme për të përmbysur këtë regjim.
