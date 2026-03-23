☁️
Tiranë 10°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,612 ▲1.61%
DOW 46,433 ▲1.88%
NASDAQ 22,020 ▲1.72%
NAFTA 87.26 ▼11.17%
ARI 4,415 ▼3.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
₿ CRYPTO
BTC $71,051 ▲ +3.74% ETH $2,155 ▲ +4.36% XRP $1.4390 ▲ +3.88% SOL $91.5200 ▲ +5.44%
23 Mar 2026
Breaking
Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve! Sfida ndaj Polonisë, Kombëtarja nis përgatitjet në “Shtëpinë e Futbollit” Kampionati i femrave, java e 13-të: Vllaznia dhe Partizani me fitore bindëse në transfertë, Gramshi mjaftohet me një gol Faza Play Off e Kupës së Botës/ Kombëtarja zhvillon stërvitjen e parë në “Shtëpinë e Futbollit” Humbja ndaj Valencias i kushton shtrenjtë, shkarkohet trajneri Almeyda
Menu
Politika

Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve!

· 2 min lexim

Kreu i PD-së Sali Berisha mbajti fjalën e tij në foltoren e radhës të demokratëve në sheshin përpara kryeministrisë.

Berisha: Mirënjohje të pakufijshme ndaj jush. Qëndrestar si zëri i ndërgjegjes së një kombi që nuk pajtohet me të keqen, padrejtësinë.

Ne dje, zgjodhëm jo fjalimet, po zgjodhëm zërin zemërimin ndjenjat e qytetarëve për të nderuar një ditë të madhe. zgjodhëm revoltën qytetare, për të dëshmuar se PD që 34 vjet më parë solli në këtë vend sistemin demokratik nuk pajtohet kurrë me diktaturën e drogës krimit, dhunimit të shtetit dhe qytetarëve shqiptarë. Pra, revolta e djeshme më shumë se çdo gjë tjetër ishte një zotim qytetar se ashtu siç përmbysëm 34 vite më parë të keqen e madhe, ashtu do të përmbysim dhe jemi në këmbë për të përmbysur diktaturën e drogës, krimit dhe vjedhjes së shqiptarëve.

Çdo shqiptar është i ftuar të mendojë apo të japë disa minuta në ditë mendimin për vendin e tij, për gjendjen e Shqipërisë, shoqërinë shqiptare, të ardhmen e saj. Kjo është kërkesë më e ligjshmja, detyrim minimal që kemi. Kam bindjen e thellë se cilido që ndalet të mdeitojë dhe mendojë për krizën e thellë, udhëkryqin ku ndodhemi do të japë përgjigje se revolta dhe protesta janë rruga e vetme për të përmbysur këtë regjim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu