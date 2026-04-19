Berisha: Uragani i protestës trembi qeverinë. Policia e nisi dhunën, goditi zyrtarët e PD
Kreu i demokratëve, Sali Berisha reagoi gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale për protestën e një dite më parë. Sipas tij, kryeministri Edi Rama u tremb nga “uragani” i protestuesve.
Sipas raportimit, “Para së gjithash dëshiroj të përshëndes ata dhjetëra mijëra qytetare e qytetarë, opozitare e opozitarë, që dje me uraganin e fuqishëm në kryengritjen tonë paqësore i kallën datën dhe tmerrin narkoregjimit të Edi Ramës. Të përshëndes përzemërsisht herionjtë tanë në qelitë e komisariateve, të cilët përballë torturave çnjerëzore, goditjeve shtazore që morën nga narkopolicë të droguar, qëndruan të pamposhtur dhe nuk pranuan të japin asnjë deklaratë siç donin banditët që i arrestuan”, tha ai.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Berisha akuzoi Policinë e Shtetit për përdorim të dhunës shtazarake ndaj qytetarëve dhe të arrestuarve. Sipas tij, për herë të parë është përdorur edhe spraj që përdoret kundër arinjve ndaj qytetarëve. Po ashtu, materiali nënvizon se “Në mënyrë të programuar ata përdorën një armë me fuqi të njohur letale siç është spraji kundër ariut, i cili është dhjetëra herë më i fuqishëm se spraji që përdoret kundër njeriut. Përdorimi i këtij spraji përbën një krim, një vepër të rëndë penale dhe është i ndaluar në të gjithë konventat. Kjo është policia e parë në botë që përdor sprajin e ariut kundër qytetarëve dhe protestuesve. Në mënyrë selektive janë goditur dhe shënjuar me spraj drejtuesit kryesorë të PD dhe deputetët e saj Flamur Noka, Luçiano Boçi, Klevis Balliu, Ivi Kaso, Blendi Himçi, Aulon Kalaja dhe shumë të tjerë. Me këtë rast dënoj me forcën më të madhe shtazërinë e treguar ndaj demonstruesve”, u shpreh Berisha.
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se kreu i demokratëve iu përgjigj pyetjeve të ndjekësve për format e protestës. Ai nuk përjashtoi forma të tjera si ngritja e çadrave apo greva urie, ndërsa u bëri thirrje aleatëve, shoqërisë civile dhe partive të vogla të bashkohen. Ai kërkoi një aksion të plotë opozitar për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama..
Burimi: RTSH
