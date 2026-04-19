☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,674 ▼ -2.13% ETH $2,346 ▼ -3.09% XRP $1.4343 ▼ -2.82% SOL $85.7600 ▼ -3.6%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
19 Apr 2026
Breaking
Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s'do të lejojmë që vendi të merret peng Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen "grupi i zjarrit". Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Menu
Politika

Berisha: Uragani i protestës trembi qeverinë. Policia e nisi dhunën, goditi zyrtarët e PD

· 3 min lexim

Kreu i demokratëve, Sali Berisha reagoi gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale për protestën e një dite më parë. Sipas tij, kryeministri Edi Rama u tremb nga “uragani” i protestuesve.

Sipas raportimit, “Para së gjithash dëshiroj të përshëndes ata dhjetëra mijëra qytetare e qytetarë, opozitare e opozitarë, që dje me uraganin e fuqishëm në kryengritjen tonë paqësore i kallën datën dhe tmerrin narkoregjimit të Edi Ramës. Të përshëndes përzemërsisht herionjtë tanë në qelitë e komisariateve, të cilët përballë torturave çnjerëzore, goditjeve shtazore që morën nga narkopolicë të droguar, qëndruan të pamposhtur dhe nuk pranuan të japin asnjë deklaratë siç donin banditët që i arrestuan”, tha ai.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.

Më tej theksohet se Berisha akuzoi Policinë e Shtetit për përdorim të dhunës shtazarake ndaj qytetarëve dhe të arrestuarve. Sipas tij, për herë të parë është përdorur edhe spraj që përdoret kundër arinjve ndaj qytetarëve. Po ashtu, materiali nënvizon se “Në mënyrë të programuar ata përdorën një armë me fuqi të njohur letale siç është spraji kundër ariut, i cili është dhjetëra herë më i fuqishëm se spraji që përdoret kundër njeriut. Përdorimi i këtij spraji përbën një krim, një vepër të rëndë penale dhe është i ndaluar në të gjithë konventat. Kjo është policia e parë në botë që përdor sprajin e ariut kundër qytetarëve dhe protestuesve. Në mënyrë selektive janë goditur dhe shënjuar me spraj drejtuesit kryesorë të PD dhe deputetët e saj Flamur Noka, Luçiano Boçi, Klevis Balliu, Ivi Kaso, Blendi Himçi, Aulon Kalaja dhe shumë të tjerë. Me këtë rast dënoj me forcën më të madhe shtazërinë e treguar ndaj demonstruesve”, u shpreh Berisha.

Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se kreu i demokratëve iu përgjigj pyetjeve të ndjekësve për format e protestës. Ai nuk përjashtoi forma të tjera si ngritja e çadrave apo greva urie, ndërsa u bëri thirrje aleatëve, shoqërisë civile dhe partive të vogla të bashkohen. Ai kërkoi një aksion të plotë opozitar për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama..

Burimi: RTSH

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

