☁️
Tiranë 19°C · Vranët 05 May 2026
S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 103.86 ▼2.41%
ARI 4,561 ▲0.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $80,867 ▲ +1.4% ETH $2,381 ▲ +0.75% XRP $1.4057 ▼ -0.38% SOL $84.9300 ▲ +0.02%
S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 103.86 ▼2.41 % ARI 4,561 ▲0.61 % S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 103.86 ▼2.41 % ARI 4,561 ▲0.61 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
Inspektim dhe plan-rikualifikim për Shpellën e Spilesë në Himarë Albana Koçiu: Pyetja nuk është nëse jemi të bashkuar, por nëse jemi mjaftueshëm dhe në kohë Janevska: Tetë diploma të kontestuara nga Universiteti i Filozofisë janë anuluar, rastet janë raportuar në Prokurori Big-ët e tenisit botëror, letër kundër Roland Garros: Shpërblime shumë të ulëta! Kontrolle të befasishme në burgun e Fushë-Krujës dhe Peqinit, sekuestrohen telefona celularë
Menu
Sporti

Big-ët e tenisit botëror, letër kundër Roland Garros: Shpërblime shumë të ulëta!

· 2 min lexim

Në mesazhin e gjatë të sportistëve kërkohet gjithashtu edhe vëmendje më e madhe nga pikëpamja shëndetësore dhe e pensioneve.

Të mëdhenjtë e tenisit nuk dorëzohen dhe kthehen të bashkuar, duke “sulmuar” organizatorët e turneve Grande Slam. Çështje parash dhe jo vetëm. Janë rreth 20 tenistë, sipas “The Guardian”, mes të cilëve Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka dhe Coco Gauff, që kanë dhënë një deklaratë, ku kundërshtojnë shpërblimet e ofruara nga Roland Garros. Sipas tyre, këto shpërblime janë shumë të ulëta, edhe pse të ardhurat rriten.

“Me të ardhura që shkojnë mbi 400 milionë euro, ka mundësi që shpërblimet në përqindje ndaj të ardhurave të mbeten 15%, shumë poshtë 22%-shit të kërkuar nga lojtarët për turnetë Grande Slam Atp dhe Wta, – shkruhet në njoftimin e shpërndarë nga big-ët e tenisit. – Edhe më e rëndë është që nuk u zgjidhën problemet strukturore gjatë vitit të fundit.

Turnetë Slam vazhdojnë të rezistojnë ndaj ndryshimit. Mungesa e konsultimit me lojtarët dhe mungesa e investimeve për mirëqenien e tyre reflektojnë një sistem që nuk përfaqëson si duhet interesat e atyre që janë thelbësorë për suksesin e këtij sporti”, – vazhdon deklarata drejtuar organizatorëve të Roland Garros.

Turneu francez ka bërë me dije për një shtim 9.5% të shëprblimeve, duke shkuar kështu në 61.7 milionë euro. Fituesit e turneut për femra dhe meshkuj do të përfitojnë 2.8 milionë euro. Federata franceze ndërkohë ka bërë të ditur se Roland Garros administrohet nga një shoqatë fitimprurëse, ku të ardhurat riinvestohen gjithmonë te ky turne.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu