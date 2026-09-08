BM – Anulohen qindra fluturime pas një defekti në kontrollin e trafikut ajror
LONDËR, 8 shtator /ATSH-DPA/ – Fluturimet që nisen nga aeroportet britanike u përballën sot me vonesa dhe ndërprerje për shkak të një problemi teknik në sistemin e kontrollit të trafikut ajror, njoftuan autoritetet.
Aeroporti i Birminghamit njoftoi se problemi po prek hapësirën ajrore në jug të Britanisë së Madhe dhe se kishte ndikuar në një numër të konsiderueshëm fluturimesh që niseshin nga aeroporte të ndryshme në vend.
Edhe “Heathrow”, aeroporti më i madh në Britaninë e Madhe konfirmoi se ishte prekur nga problemi.
Megjithatë, në njoftimin e tij të pasdite, aeroporti njoftoi se fluturimet që mbërrijnë nuk po preken aktualisht.
“Manchester Airport Group”, kompania që operon aeroportet e Manchesterit, Stanstedit dhe East Midlands, deklaroi se ishin prekur fluturimet nga të tre këto aeroporte.
Probleme u raportuan gjithashtu në “Jersey Airport”.
Operatori britanik i kontrollit të trafikut ajror, “Nats”, tha se po hetonte problemin teknik që po shkaktonte ndërprerje në nisjet e fluturimeve. Inxhinierët e kompanisë ndodheshin në terren për të identifikuar dhe zgjidhur defektin.
“Nats” u kërkoi pasagjerëve të kontrollonin drejtpërdrejt me kompanitë ajrore statusin e fluturimeve të tyre dhe kërkoi ndjesë për vonesat që problemi mund të shkaktonte në udhëtime.
Incidenti rikthen shqetësimet mbi dobësitë teknike të sistemit britanik të kontrollit ajror.
Në korrik të këtij viti, një problem i lidhur me radarët shkaktoi një tjetër ndërprerje të kontrollit ajror, duke prekur mijëra pasagjerë dhe duke çuar në anulimin e më shumë se 160 fluturimeve.
Ndërkohë, në gusht 2023, një defekt teknik në sistemin e “Nats” gjatë përpunimit të një plani fluturimi shkaktoi kaos në aeroportet britanike, duke prekur më shumë se 700 mijë pasagjerë.
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