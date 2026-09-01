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BOZHOVIQ: PRITEN PROTESTA PËR VAKSINIMIN E FËMIJËVE NË KOPSHTE

· 2 min lexim
PËR VAKSINIMIN

Foto: Standard

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Radomir Bozhoviq, ka paralajmëruar një situatë të tensionuar në kopshtet e fëmijëve për shkak të zbatimit të rregullave për vaksinimin.

Ai tha se edukatorët dhe drejtuesit e kopshteve nuk vendosin nëse vaksinimi i një fëmije mund të shtyhet, por vetëm zbatojnë ligjin dhe protokollet e përcaktuara. Fëmijët që nuk janë vaksinuar sipas rregullit mund të ndjekin kopshtin nëse pediatri konfirmon se vaksinimi është shtyrë për arsye të justifikuara.

Bozhoviq paralajmëroi se mund të ketë tubime dhe protesta të prindërve, ndërsa presioni ndaj edukatorëve tashmë ka filluar përmes telefonatave dhe mesazheve.

Duke folur për fillimin e vitit të ri shkollor, ai paralajmëroi gjithashtu për mbingarkesën e shkollave në Podgoricë, Tivat dhe Budva, ku në disa klasa numri i nxënësve arrin deri në 27-28.

Ai theksoi edhe pakënaqësinë e punonjësve të arsimit, duke përmendur stresin, presionin e prindërve dhe nxënësve, si dhe problemet me vlerësimin.

Sipas tij, një numër i madh i mësuesve po mendojnë të ndryshojnë profesion.

Sindikatat do t’i kërkojnë Ministrisë së Arsimit negociata për ndryshimin e Marrëveshjes Kolektive, përfshirë rritjen e pagave dhe ndihmën e shtetit për zgjidhjen e çështjes së banimit për punonjësit e arsimit.

Bozhoviq tha se paga mesatare në sektorin e arsimit në qershor ishte 953 euro, ndërsa kërkoi që çështjet e punonjësve të arsimit të trajtohen para përgatitjes së buxhetit shtetëror për vitin e ardhshëm.

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