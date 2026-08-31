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Sporti

Brazil, futbollisti i Vasco da Gamës hetohet për trafik droge dhe armësh

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Sulmuesi i ekipit të Serie A braziliane, Vasco da Gama, David Correa, i njohur si DVD, është midis atyre që janë nën hetim në një operacion policor që synon një grup të akuzuar për trafik droge dhe armësh, pastrim parash dhe lidhje me një organizatë kriminale që vepron në shtete të shumta.

Mediat lokale raportuan se autoritetet ekzekutuan tre urdhër-bastisje në Rio de Janeiro, duke përfshirë një në shtëpinë e lojtarit dhe një në qendrën stërvitore të Vascos. Klubi deklaroi se po “bashkëpunon me autoritetet” dhe pret përfundimin e hetimit.

Katër urdhër-arreste shtesë dhe 15 urdhër-bastisje janë ekzekutuar në shtetet Espirito Santo, Goias, São Paulo dhe Distrikti Federal. Hetimi gjithashtu ka të bëjë me lidhjet e mundshme midis grupit kriminal dhe atletëve profesionistw dhe biznesmenëve.

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