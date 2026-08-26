Breel Embolo synon të frymëzojë tifozët e Atlanta United
Breel Embolo mbërriti në Atlanta United duke mbajtur numrin 36 në fanellë si një kujtesë për rrënjët e tij: lindur në Kamerun, familja e tij u zhvendos në Francë dhe më pas në Zvicër, ku ai u rreshtua në akademinë e FC Basel. Aty, autobusi me numër 36 e dërgoi në stërvitje dhe më pas në ekipin e parë të Basel, nga i cili nisi një karrierë që e çoi te klube të mëdha si Schalke, Borussia Mönchengladbach, Monaco dhe Rennes. Njoftimi zyrtar për firmosjen e tij me Atlanta United u bë të dielën e kaluar.
Sipas mlssoccer, Embolo ka shënuar 26 gola në 92 ndeshje me kombëtaren e Zvicrës, përfshirë dy gola në Botërorin 2026, ku Zvicra arriti çerekfinalet. Përpara një seri trefitore të skuadrës javën e fundit — fitoret e para që nga shtatori i 2021 — Atlanta ndodhej në vendin e fundit në Konferencën Lindore, pasi klubi ka pasur vështirësi për të ripërtërirë suksesin e sezonëve të tij të parë, kur si skuadër e zgjerimit mori titullin e MLS Cup në 2018.
Atlanta pagoi Rennes një tarifë të raportuar transferimi prej 18 milionë dollarësh për të sjellë Embolon, një shifër e madhe edhe për standardet e MLS. Shpenzimi i lartë nuk garanton suksesin, por Embolo vjen me një CV të konsoliduar dhe me një qëndrim të qartë: ai thekson rëndësinë e skuadrës mbi shifrën personale dhe përqendrohet në ndryshimin e mentalitetit kolektiv. Ai ka thënë se objektivi i parë është të ndihmojë shokët, brenda dhe jashtë fushës, për të nxjerrë më të mirën nga vetja dhe për të krijuar një kulturë fituese.
Më përpara se të vinte në Atlanta, Embolo pranoi se nuk e njihte mirë qytetin, megjithëse kishte dëgjuar për figura lokale si Clint Capela dhe elemente të kulturës së vendit. Kur mësuan për interesin e klubit, ai kontrolloi renditjen dhe u surprizua nga gjendja e skuadrës, por pati motivim për t’u përfshirë në një projekt rindërtimi. Drejtori sportiv Chris Henderson e përshkroi Embolon si një lojtar që do të përshtatet me stilin e skuadrës dhe që mund të sjellë fuqinë, shpejtësinë dhe teknikën e tij në zona të ndryshme të fushës; ai e konsideroi atë si një lider dhe një finalizues të fortë brenda zonës së rreptësisë.
Rruga nga autobusi numër 36 në Basel deri në shtetin e Georgias është një histori ndryshimesh dhe pritshmërish. Embolo e ka bërë të qartë se nuk vjen për pushime, por për të ndihmuar në rikthimin e skuadrës në shinat e fitoreve dhe për të lidhur tifozët me rezultate pozitive. Siç shkruan mlssoccer, ai dëshiron të japë pasionin e tij si shembull dhe të frymëzojë njerëzit përmes futbollit.
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