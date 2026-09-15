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Konflikti SHBA - Iran

Britania, SHBA dhe Holanda akuzojnë aktorë shtetërorë iranianë për spiunimin e disidentëve me spyware-in “CHOSEN BRICK”

Një deklaratë e përbashkët e Qendrës Kombëtare Britanike të Sigurisë Kibernetike thotë se hakerët e lidhur me Teheranin vodhën email-e, mesazhe dhe të dhëna të ndjeshme përmes fushatave spear-phishing në WhatsApp dhe Telegram, me objektiva disidentë, aktivistë dhe gazetarë në mbarë botën.

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Ilustrim i një hakeri — spyware-i "CHOSEN BRICK" u përdor sipas Perëndimit për të spiunuar disidentë, aktivistë dhe gazetarë. Foto: Wikimedia Commons (CC0)

Britania, SHBA dhe Holanda kanë deklaruar se aktorë kibernetikë të lidhur me shtetin iranian kanë përdorur spyware për të spiunuar disidentë, aktivistë dhe gazetarë.

Hakerët përdorën familjen e spyware-it “CHOSEN BRICK” për të vjedhur email-e, mesazhe dhe informacione të tjera të ndjeshme përmes fushatave spear-phishing në platforma mesazhesh si WhatsApp dhe Telegram, sipas deklaratës së përbashkët të publikuar nga Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike e Britanisë (NCSC).

Mes objektivave janë disidentë, aktivistë dhe gazetarë në mbarë botën, përfshirë Britaninë e Madhe, të cilët shihen si kërcënim për regjimin e Teheranit. NCSC tha se “Irani pothuajse me siguri përdor aktivitetin kibernetik për të mbështetur shtypjen e individëve që shihen si kërcënim për regjimin”.

Akuza vjen në kulmin e luftës SHBA–Iran, ku përveç frontit ushtarak dhe ekonomik, Teherani akuzohet prej kohësh për operacione kibernetike dhe spiunazhi kundër kundërshtarëve të regjimit brenda dhe jashtë vendit.

Ilustrim i një hakeri — spyware-i “CHOSEN BRICK” u përdor sipas Perëndimit për të spiunuar disidentë, aktivistë dhe gazetarë. Foto: Wikimedia Commons (CC0)

Burimi: Al Jazeera

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