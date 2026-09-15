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Konflikti SHBA - Iran

Bessent: SHBA pati bisedime “pozitive” private me Kinën për lidhjet financiare me Iranin

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha në një seancë dëgjimore të Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve se presidentët Trump dhe Xi Jinping do të vazhdojnë diskutimet për Iranin në samitin në Uashington në fund të shtatorit.

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

SHBA ka pasur bisedime private “pozitive” me Pekinin për lidhjet financiare të Kinës me Teheranin, tha Sekretari i Thesarit Scott Bessent, ndërsa fushata amerikane e presionit ekonomik kundër Iranit zgjerohet.

Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping do të vazhdojnë diskutimet për Iranin në samitin e tyre në Uashington më vonë gjatë shtatorit, u tha Bessent ligjvënësve në seancën e Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve.

“Kemi parë deklarata publike nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të shkëputur financat e Iranit”, u tha gjithashtu Bessent ligjvënësve.

Ai njoftoi fushatën e presionit ekonomik kundër Iranit muajin e kaluar, duke synuar interesat financiare të Teheranit në mbarë botën, dhe tha se departamenti i tij do të vazhdojë të “shënjestrojë dhe pengojë ata që ofrojnë mbështetje materiale, teknologjike ose financiare që i lejon regjimit iranian të mbajë ndërmarrjen e tij terroriste”.

Deklaratat vijnë pasi ministri i Jashtëm iranian Araghchi udhëton në Pekin, ku Kina po ndërmjetëson për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran.

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

Burimi: Al Jazeera

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