Bushati për ceremoninë e Mlladiçit: Vdiq krimineli i luftës, por ideologjia që e shndërroi në hero vazhdon të jetojë
Ish-ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, ka reaguar lidhur me ceremoninë shtetërore për sjelljen e trupit të pajetë të ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç, në Serbi.
Bushati e ka cilësuar ceremoninë si një tregues të refuzimit të Serbisë për t’u përballur me të kaluarën dhe me përgjegjësitë për luftërat e viteve ’90.
Sipas tij, mënyra se si po trajtohet vdekja e Mlladiçit tregon se ajo nuk po shihet thjesht si fundi i jetës së një krimineli lufte të dënuar nga drejtësia ndërkombëtare.
“Përkundrazi, vdekja e tij ka nxjerrë në pah edhe njëherë refuzimin e Serbisë për t’u përballur me politikat që çuan në luftërat e viteve ’90, dhe me pasojat e tyre”, shprehet Bushati.
Ai kritikon gjithashtu narrativën e përdorur në Serbi, ku vdekja e Mlladiçit është shoqëruar me pretendime për “padrejtësi historike ndaj serbëve”.
“Është e qartë se kjo qasje politike nuk mori fund me Sllobodan Millosheviçin, e as me vendimet e drejtësisë ndërkombëtare”, thekson ish-ministri i Jashtëm.
Bushati argumenton se Serbia nuk mund të ndërtojë një identitet demokratik të qëndrueshëm dhe as të konsiderohet faktor stabiliteti në rajon pa pranuar përgjegjësitë për luftërat e viteve ’90.
“Ato nuk ishin rezultat i padrejtësive historike, por pasojë e politikave të ndjekura nga Beogradi”, shkruan ai.
Në reagimin e tij, Bushati e lidh demokratizimin dhe europianizimin e Serbisë dhe të rajonit me një shkëputje nga ideologjia që, sipas tij, justifikon krimet e luftës dhe gjenocidin.
Në fund, ish-ministri ngre shqetësimin për vazhdimin e glorifikimit të kriminelëve të dënuar të luftës dhe relativizimin e krimeve.
“Mlladiç vdiq, ndërsa ideologjia që e shndërroi atë në hero vazhdon të jetojë”, shprehet Bushati.
Ai i drejton një pyetje komunitetit ndërkombëtar: “Edhe për sa kohë do të trajtohen glorifikimi i kriminelëve të dënuar të luftës, si dhe mohimi e relativizimi i gjenocidit, thjesht si një tjetër mosmarrëveshje politike në Ballkan?”
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