EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,580 ▼ -1.09% ETH $2,321 ▼ -3.63% XRP $1.4162 ▼ -2.6% SOL $85.7900 ▼ -3.27%
S&P 500 7,127 ▼0.15 % DOW 49,308 ▼0.37 % NASDAQ 24,590 ▼0.27 % NAFTA 93.92 ▲1.03 % ARI 4,744 ▼0.19 % S&P 500 7,127 ▼0.15 % DOW 49,308 ▼0.37 % NASDAQ 24,590 ▼0.27 % NAFTA 93.92 ▲1.03 % ARI 4,744 ▼0.19 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
Bastisje në Shkup, gjenden armë dhe municione, privohet nga liria një person IPK rekomandon suspendimin e një zyrtari policor në Prishtinë E premtja shpallet Ditë zie shtetërore në nderim të akademik Rexhep Qosjes Siguroi mjetet për vrasjen e dy personave, ekstradohet nga Franca 43-vjeçari (EMRI) SPAK operacion të përbashkët me Francën kundër mashtrimit me kriptovaluta, arrestohet shqiptari
Maqedonia

Caca Nikollovska: Nuk duhet nxituar me ndryshimet ligjore për nënshtetësinë e dyfishtë për funksionarët

Ish-gjyqtarja e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikollovska në një deklaratë për "Alsat" thotë se nuk duhet nxituar me ndryshimet ligjore me të cilat u ndalohet deputetëve të kenë shtetësi të dyfishtë e sidomos me vendosjen e masës restriktive për deputetët aktualë, meqë kjo nuk është në përputhje me standardin juridik të kontinuitetit juridik.

Ish-gjyqtarja e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikollovska në një deklaratë për “Alsat” thotë se nuk duhet nxituar me ndryshimet ligjore me të cilat u ndalohet deputetëve të kenë shtetësi të dyfishtë e sidomos me vendosjen e masës restriktive për deputetët aktualë, meqë kjo nuk është në përputhje me standardin juridik të kontinuitetit juridik.

Kur miratohet ndonjë ligj i cili do të godet në shumë segmente të jetës shoqërore, ju këtë të drejtë e keni lejuar, tani atë të drejtë e shfuqizoni, duhet të jepni sqarim të madh pse është ajo ashtu që të mundet edhe qytetari i thjeshtë dhe personi i përfshirë të mendojë çfarë më tej”.

“Standardi është nëse është më e pranueshme dhe më e drejtë atëherë mundet, por këtu keni sjellje restriktive e cila drejtpërdrejtë do të ndikojë në disa marrëdhënie të cilat janë krijuar në kohën kur ky ligj nuk ka qenë në fuqi. Kështu që shteti ligjor, kontinuiteti juridik e kërkon atë standard të zbatohet”, thotë Margarita Caca Nikollovska, ish gjyqtare në Strasburg.

Sipas rregullativës aktuale, Maqedonia e Veriut u lejon qytetarëve të saj shtetësinë e dyfishtë dhe kjo rregullohet me nenin 2 të Ligjit për Nënshtetësi.

