☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 09 September 2026
S&P 500 7,632 ▼0.54%
DOW 52,374 ▼0.78%
NASDAQ 26,219 ▼0.76%
NAFTA 96.47 ▲3.7%
ARI 4,442 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $78,600 ▼ -0.08% ETH $2,490 ▼ -0.07% XRP $1.4163 ▼ -1.01% SOL $103.0500 ▼ -0.8%
S&P 500 7,632 ▼0.54 % DOW 52,374 ▼0.78 % NASDAQ 26,219 ▼0.76 % NAFTA 96.47 ▲3.7 % ARI 4,442 ▲0.06 % S&P 500 7,632 ▼0.54 % DOW 52,374 ▼0.78 % NASDAQ 26,219 ▼0.76 % NAFTA 96.47 ▲3.7 % ARI 4,442 ▲0.06 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
“Çfarë trafiku armësh? A jeni në terezi?”, Nufi mohon akuzat pas audios së publikuar nga Ahmetaj Ring: Përmbledhje e WWE Raw në Birmingham pas kthimit të Bronson Reed Andre Pronovost, fitues katër herë i Kupës Stanley me Canadiens, vdes në moshën 90 vjeç Renditja e kuarterbekëve për Javën e 1, sezoni 2026: vlerësimi i 32 startuesve Sa të interesuar janë adoleshentët shqiptarë për politikën?
Menu
Politika

“Çfarë trafiku armësh? A jeni në terezi?”, Nufi mohon akuzat pas audios së publikuar nga Ahmetaj

· 2 min lexim
“Çfarë trafiku armësh? A jeni

Ministri Ermal Nufi ka reaguar për herë të parë lidhur me akuzat e ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj dhe audion e publikuar prej tij në Syri TV, ku përmenden diskutime për marrëveshje biznesi në fushën e prodhimit dhe tregtisë së armëve.

Nufi është pyetur teksa po hynte në mbledhjen e kryeministrit Rama me qeverinë dhe drejtuesit politikë të Partisë Socialiste, në “Vilën e Kuqe” në Sauk.

Ministri i ka mohuar pretendimet për përfshirje në trafik armësh, ndërsa lidhur me audiopërgjimin deklaroi se nuk e kishte dëgjuar.

“Çfarë trafiku armësh? A jeni në terezi? Nuk ka…”, u shpreh Nufi, pasi gazetarja e pyeti për akuzat.

Më tej, kur u pyet nëse kishte dëgjuar audiopërgjimin, ministri u përgjigj: “Përgjimet e dynjasë do dëgjoj unë?”

Gazetarja i kërkoi gjithashtu një sqarim publik lidhur me pretendimet e ngritura, por Nufi u përgjigj shkurt: “Asgjë”.

Akuzat ndaj ministrit janë bërë publike nga Arben Ahmetaj, i cili ka publikuar një audiopërgjim ku shfaqet biznesmeni shqiptaro-izraelit Ron Yef/

Gazetarja: Në lidhje me audiopërgjimin…, jo se po aludojnë për trafik armësh.

Nufi: Çfarë trafiku armësh? A jeni në terezi? Nuk ka…

Gazetarja: Po, kështu thotë përgjimi…

Nufi: Përgjimet e dynjasë do dëgjoj unë?

Gazetarja: Jepni një sqarim publik

Nufi: Asgjë

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu