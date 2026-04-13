Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 13 April 2026
S&P 500 6,821 ▲0.05%
DOW 47,717 ▼0.42%
NASDAQ 22,951 ▲0.21%
NAFTA 101.68 ▲5.29%
ARI 4,738 ▼1.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $71,804 ▲ +1.08% ETH $2,220 ▲ +1.38% XRP $1.3399 ▲ +1.03% SOL $83.2300 ▲ +1.8%
13 Apr 2026
Breaking
Menu
Sporti

Champions League/ Slavko Vinčić do të jetë kryesori i Bayern-Real

· 1 min lexim

UEFA i ka besuar Slavko Vinčić takimin e kthimit mes Bayern-it të Mynihut dhe Real Madridit.

Takimi i vlefshëm për një vend në gjysmëfinalet e Champions League 2025-2026 do të luhet të mërkurën në “Allianz Arena”.

Slloveni ka arbitruar më parë pesë ndeshje të Bayern-it ndërsa ekipin madrilen e ka gjykuar katër herë.

Precedentët me Bayern-in:

Inter 2-2 Bayern (UCL 24/25

Leverkusen 0-2 Bayern (UCL 24/25)

Barcelona 4-1 Bayern (UCL 24/25

Bayern 3-0 Lazio (UCL 23/24)

Bayern 1-1 Villarreal (UCL 21/22)

Precedentët me Real-in:

B.Dortmund 0-2 R.Madrid (UCL 2023/24)

R.Madrid 1-3 Milan (UCL 2024/25)

R.Madrid 1-0 Juventus (UCL 2025/26)

R.Madrid 2-1 Benfica (UCL 2025/26)

The post Champions League/ Slavko Vinčić do të jetë kryesori i Bayern-Real appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu