Champions League/ Slavko Vinčić do të jetë kryesori i Bayern-Real
UEFA i ka besuar Slavko Vinčić takimin e kthimit mes Bayern-it të Mynihut dhe Real Madridit.
Takimi i vlefshëm për një vend në gjysmëfinalet e Champions League 2025-2026 do të luhet të mërkurën në “Allianz Arena”.
Slloveni ka arbitruar më parë pesë ndeshje të Bayern-it ndërsa ekipin madrilen e ka gjykuar katër herë.
Precedentët me Bayern-in:
Inter 2-2 Bayern (UCL 24/25
Leverkusen 0-2 Bayern (UCL 24/25)
Barcelona 4-1 Bayern (UCL 24/25
Bayern 3-0 Lazio (UCL 23/24)
Bayern 1-1 Villarreal (UCL 21/22)
Precedentët me Real-in:
B.Dortmund 0-2 R.Madrid (UCL 2023/24)
R.Madrid 1-3 Milan (UCL 2024/25)
R.Madrid 1-0 Juventus (UCL 2025/26)
R.Madrid 2-1 Benfica (UCL 2025/26)
The post Champions League/ Slavko Vinčić do të jetë kryesori i Bayern-Real appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.