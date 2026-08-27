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27 Aug 2026
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Champions/ Viking dhe Slovan “përrallat” e fundit! Sot hidhet shorti, ja si ndahen vazot!

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Viking dhe

Mbrëmja e fundit e Play-off-it të Champions League ka dhuruar edhe dy histori të tjera të bukura, pas asaj të azerëve të Sabah ditën e martë. Norvegjezët e Viking dhe sllovakët e Slovan Bratislavë janë dy “përrallat” e fundit të skenës së madhe të futbollit europian.

Viking u kualifikua pasi mundi Dinamo Zagreb të Arbër Hoxhës me rezultatin 3-1. Futbollisti i Kombëtares shqiptare është autori i golit të vetëm të kroatëve në këtë ndeshje. Kualifikim historik në “League phase” të Champions-it për Viking.

Histori e ngjashme edhe për Slovan Bratislavë, që ka kaluar pas dy barazimesh në sfidat ndaj sllovenëve të Celje. Një gol i Martinez në minutën e 100-të u dhuroi kualifikimin sllovakëve, që iu bashkuan Fenerbahçe, Viking dhe AEK-ut, skuadrat e tjera që kaluan në fazën e grupeve mbrëmjen e fundit.

Shorti i Champions-it do të hidhet sot, në orën 18:00, kur do të përcaktohet kalendari i grupit unik. Ja si janë ndarë vazot në shortin e sotëm:

Vazo e parë: Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid

Vazo e dytë: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis, PSV

Vazo e tretë: Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahce

Vazo e katërt: Slavia Praga, Slovan Bratislavë, Shtutgart, Como, Lens, Sabah, Lask, Viking, AEK

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