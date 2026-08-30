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Sporti

Championship/ Armando Broja dëmtohet përsëri, trajneri i eviton disfatën në Norfolk

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Humbja e thellë e Burnley-t në Norwich mund të ketë pasoja për ekipin ku militon Armando Broja.

Ditën e djeshme skuadra e drejtuar nga Hayen u mposht 4-1 ndërsa sulmuesi shqiptar nuk u grumbullua.

Për këtë takim Broja nuk ishte në dispozicion të teknikut belg, i cili pranoi pas ndeshjes se shërbimet e shqiptarit ishin të nevojshme në një takim ky sulmuesi i parë i skuadrës (Fleming) nuk arriti që të linte gjurmë.

Në tri javë Burnely ka koleksionuar vetëm 1 një pikë dhe gjendet në vendin e 22-të.

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