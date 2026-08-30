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Rama uron boksierin Nelson Hysa: I pari shqiptar që ndeshet për titullin e kampionit të botës

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që ndeshet për titullin e

Boksieri shqiptar Nelson Hysa vazhdon të shkruajë historinë e boksit shqiptar në arenën ndërkombëtare.

Nelson Hysa siguroi të shtunën fitoren e 25-të në karrierë, 23 nga të cilat me knockout (KO). Boksieri shkodran i peshave të rënda ka mbrojtur titullin WBO ndërsa hodhi në tapet me KO pas dy raundeve rivalin nga Norvegjia, Thomas Narmo.

Nelson Hysa vijon të mbetet i pamposhtur, pasi mposhti norvegjezin Thomas Narmo në një përballje mes dy peshave të rënda të pamposhtura.

41-vjeçari shqiptar e mbylli duelin në mënyrë spektakolare në raundin e dytë, në eventin e zhvilluar në O2 Arena të Londrës, në kuadër të ndeshjeve paraprake të mbrëmjes Moses Itauma – Filip Hrgović.

Hysa gjeti momentin e duhur me një goditje të fuqishme me të djathtën, e cila e rrëzoi Narmon në tapet. Norvegjezi u ngrit, por këmbët e tij ishin të paqëndrueshme dhe arbitri vendosi të ndërpresë menjëherë duelin.

Kryeministri Edi Rama uroi sot boksierin Nelson Hysa, i pari shqiptar në botë që ndeshet për titullin e kampionit të botës.

“Urime kampion! Nelson Hysa, i saposhpallur kampion global dhe i pari shqiptar në botë që ndeshet për titullin e kampionit të botës”, u shpreh Rama.

Një tjetër fitore bindëse për boksierin shqiptar, që vazhdon rrugëtimin e tij në kategorinë WBO Global e peshave të rënda.

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