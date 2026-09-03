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NBA

Clippers apelojnë dënimet e NBA-së dhe kundërshtojnë gjetjet në hetimin për Kawhi Leonard

· 2 min lexim

Los Angeles Clippers njoftuan se do të apelojnë dënimet e vendosura nga NBA-ja pas hetimit lidhur me skuadrën dhe Kawhi Leonard. Në deklaratën zyrtare ekipi shprehu refuzimin e prerë ndaj gjetjeve të ligës, duke i cilësuar të njëanshme dhe të motivuara për të justifikuar një narrativ të paracaktuar; klubi thotë se informacione që iu thanë në mënyrë private ndryshonin nga ato të shpallura publikisht dhe nënvizon se bashkëpunoi plotësisht gjatë gjithë hetimit.

Sipas Bleacher Report, NBA-ja gjeti se Clippers kishin ndjekur “një model të keqësimit të disiplinave dhe shkelje të rëndësishme të rregullave”, përfshirë shkeljen e rregullave të shmangies së kufirit të pagave që përcakton Marrëveshja Kolektive e Punës. Ligë tha se Leonard dhe menaxheri i tij i atëhershëm, Dennis Robertson, ushtuan presion ndaj klubit për të ndihmuar në sigurimin e mundësive të ardhurash jashtë fushës, që arritën të realizoheshin, dhe se nuk u rimbursuan pagesat e bëra nga Clippers për shpenzime personale. Për pasojë, NBA dha sanksione të rënda: dënim prej 30 milionë dollarësh për Clippers, humbje e pesë zgjedhjeve të para në draft (2029–2033), gjobë 700,000 dollarë për Leonard, pezullim njëvjeçar pa aktivitete të ligës për pronarin Steve Ballmer dhe pezullim gjashtëmujor pa pagë për presidentin e operacioneve të basketbollit Lawrence Frank.

Kawhi Leonard, përmes agjentit të tij Harrison Gaines, pranoi përgjegjësinë për mosvlerësimet e bërë nga njerëz brenda rrethit të tij dhe shprehu keqardhje për shqetësimin që kjo situatë i solli tifozëve dhe familjes së tij. Gjatë verës Los Angeles kishte rënë dakord për një marrëveshje që do ta çonte Leonard te Toronto Raptors, por shkëmbimi u pezullua ndërsa po zhvillohej hetimi. Klubi gjithashtu i dërgoi komisionerit Adam Silver një letër të gjatë me kundërshtimet e tij.

Clippers njoftuan se do të sfidojnë vendimet në të gjitha rrugët ligjore dhe kërkojnë një proces arbitrazhi të paanshëm për të mbrojtur pozicionin e tyre; Bleacher Report raporton se klubi do të përpiqet të provojë pafajësinë e tij dhe do të ndjekë çdo mundësi të pritshme për apel.

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