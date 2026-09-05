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05 Sep 2026
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Çudia me Mario Mitajn vazhdon, mbrojtësi i Kombëtares me Genoan nuk luan as në ndeshjen e tretë të Serie A!

· 1 min lexim
Çudia me Mario Mitajn

Çudia me Mario Mitajn vazhdon në Itali.

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare nuk u aktivizua as në javën e tretë të Serie A, teksa Genoa u mposht 1-4 në shtëpi nga Como.

Mitaj e ndoqi të gjithë ndeshjen nga stoli, duke mos marrë asnjë minutë në kampionat. Kështu, pas tre javësh, shqiptari vijon të mos ketë luajtur ende në Serie A me fanellën e Genoas.

Që prej transferimit të tij te skuadra italiane, Mitaj ka zbritur në fushë vetëm në Kupën e Italisë, ndërsa në tre ndeshjet e para të kampionatit nuk është aktivizuar në asnjërën prej tyre.

Një situatë e papritur për mbrojtësin kuqezi, i cili vijon të jetë në pritje të debutimit në Serie A me Genoan.

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