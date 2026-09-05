Betis bën me ‘djersë të ftohta’ Realin e Mourinhos, triumfon me një gol në minutat e fundit! Mbappe humb penallti deçi
Real Betis ka shkaktuar një surprizë të madhe në javën e katërt të La Liga-s, duke mposhtur 1-0 Real Madridin në një ndeshje dramatike, të vendosur në minutat e fundit dhe me një penallti të humbur nga Kylian Mbappé në shtesë.
Pas një pjese të parë pa gola, ku Real Madridi krijoi disa mundësi të rrezikshme, vendasit arritën të zhbllokojnë sfidën në minutën e 81-të.
Pas një goditjeje nga këndi, Troy Parrott përfitoi në zonë dhe me një goditje nga afër mposhti Thibaut Courtois, duke i dhënë Betisit avantazhin 1-0.
Real Madridi u hodh menjëherë në kërkim të barazimit dhe në minutën e 87-të Carlos Espí dërgoi topin në rrjetë. Megjithatë, pas ndërhyrjes së VAR-it, goli u anulua për pozicion jashtë loje.
“Los Blancos” vazhduan presionin dhe iu afruan golit në disa raste. Në minutën e 85-të, Kylian Mbappé goditi traversën, ndërsa edhe Vinicius Junior e Jude Bellingham patën mundësi për të ndryshuar rezultatin.
Drama kulmoi në minutat shtesë. Real Madridi fitoi një penallti, duke pasur mundësinë ideale për të barazuar rezultatin. Kylian Mbappé mori përsipër ekzekutimin, por portieri i Real Betisit u shndërrua në heroin e mbrëmjes, duke pritur në mënyrë spektakolare goditjen e sulmuesit francez.
Betis rezistoi deri në fund dhe siguroi një fitore të madhe përballë Real Madridit. Real Betis 1-0 Real Madrid, me golin e Troy Parrott në minutën e 81-të. Një mbrëmje për t’u harruar për madrilenët, që humbën edhe mundësinë e fundit nga pika e bardhë, ndërsa Betis feston tri pikë të arta.
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