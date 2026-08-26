☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 26 August 2026
S&P 500 7,675 ▼0.03%
DOW 53,464 ▼0.21%
NASDAQ 26,108 ▼0.16%
NAFTA 82.65 ▲0.35%
ARI 4,654 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,553 ▼ -0.7% ETH $2,465 ▼ -0.07% XRP $1.3945 ▼ -5.13% SOL $97.1600 ▼ -0.76%
S&P 500 7,675 ▼0.03 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,108 ▼0.16 % NAFTA 82.65 ▲0.35 % ARI 4,654 ▼0.85 % S&P 500 7,675 ▼0.03 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,108 ▼0.16 % NAFTA 82.65 ▲0.35 % ARI 4,654 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
ESPN zbulon programin televiziv kombëtar për sezonin e hokejit 2026–27 Detajet e krimit në Greqi: Shqiptarja u vra nga ish-bashkëshorti në ditëlindjen e vajzës Gërvalla: Një tjetër grua humbi jetën, zero tolerancë ndaj dhunës Orari televiziv kombëtar i NHL për sezonin 2026–27: 172 ndeshje në TNT dhe ESPN Pafos-Dinamo/ Daja dhe Dita besojnë te kualifikimi
Menu
Kronika

Detajet e krimit në Greqi: Shqiptarja u vra nga ish-bashkëshorti në ditëlindjen e vajzës

· 2 min lexim
ditëlindjen e vajzës

Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që tronditi komunitetin shqiptar në Greqi, ku 44-vjeçarja Emsa Meço u vra me thikë nga ish-bashkëshorti i saj, 53-vjeçari Bujar Meço, në zonën e Rodopit.

Sipas raportimeve të mediave greke, 44-vjeçarja ishte kthyer në banesën familjare për të festuar ditëlindjen e vajzës së tyre 16-vjeçare. Gjatë qëndrimit në banesë, ajo është sulmuar nga ish-bashkëshorti, i cili dyshohet se e ka goditur me thikë në qafë.

Në momentin e krimit, vajza 16-vjeçare ndodhej në një dhomë tjetër të banesës. Ajo ka qenë personi që ka njoftuar autoritetet për ngjarjen.

Pas sulmit, viktima është transportuar në spital nga djali i saj, por mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë për shkak të plagëve të rënda.

Autori tentoi t’i jepte fund jetës

Pas krimit, 53-vjeçari dyshohet se ka tentuar të vetëvritet. Sipas mediave greke, ai është vetëplagosur dhe ka konsumuar naftë.

Bujar Meço ndodhet aktualisht i shtruar në spital dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën. Pas marrjes së trajtimit mjekësor, ai pritet të përballet me procedurat e drejtësisë greke për vrasjen.

Konflikte të mëparshme mes çiftit

Emsa dhe Bujar Meço kishin kohë që ishin ndarë, ndërsa sipas të dhënave të publikuara nga mediat greke, mes tyre kishte pasur probleme dhe tensione edhe më herët.

Në vitin 2022, Emsa Meço kishte denoncuar bashkëshortin për kërcënim. Pas kallëzimit, ai ishte arrestuar dhe ishte dërguar përpara autoriteteve gjyqësore.

Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe dinamikën e krimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu