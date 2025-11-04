Do rrisim pensionet, de more, de si lum ti popull mezi na ke
Pas gjysmë ore që Rama na ‘gëzoi’ se duke filluar nga janari 2026 do të rriten pensionet çdo muaj në oborrin e pallatit u grumbulluan gjithë banorët. Linkthi zbrita dhe unë me gruan.
E ajo që mësuam na trishtoi, e treti si kripa në ujë sihariqin e kryeministrit. Na iku Bedriu. Jo ashtu siç mendohet pas fjalës ikje. Është shëndoshë e mirë, bashkë me zonjën e tij.
Boshatisi apartamentin dhe i ngarkoi të gjitha në makinën që mbërriti para gjysëm ore. U përqafuam me lotë në sy. Mbushi 30 vjet fqinj me ne.
Kur po iknin e po na përshëndesnin me dorë, ai dhe e shoqja Berta, më tha gruaja:
– E dhanë me qira shtëpinë se nuk ia dilnin dot. Me dy pensione as ilaçet nuk paguanin. Mjerim i madh.
– Po vetë ku do banojnë? Te ndonjë i afërm, apo do shkojnë te qyteti ku lindën?
– Jo, jo. Morën një garsonierë andej nga Kamza. E kapën lirë. U ngelen ca para çdo muaj.
Bënë llogari të moshuarit, fqinjët e mi. Dhanë me qira dhe morën me qira. Në këto hesape hyn kushdo që do të ruajë dinjitetin. Se kur nuk ta mbron shteti e mbron vetë. Do na marrë malli për miqtë e dashur, për bukën e vjetër.
Eh,…
– Shkojmë e i shohim ndonjë ditë, -më tha gruaja.
– I hipim autobusit se tani kemi dhe abone free,- doja t’i thoja, por m’u duk ironi që nuk i shkonte trishtimit.
Makina doli nga oborri. Na la pas tymin si lëndim të kohëve që jetojmë.