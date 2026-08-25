Dua Lipa zbulon detaje nga dasma me Callum Turner: “Ishte magjike”
Dua Lipa e ka përshkruar dasmën e saj me aktorin Callum Turner si një ditë “magjike”, ndërsa ka rrëfyer edhe disa nga këshillat më të rëndësishme që mori përpara ceremonisë.
Në një intervistë për “Vogue Italia”, të publikuar më 24 gusht, këngëtarja 31-vjeçare foli për jetën bashkëshortore dhe martesën me Turner, 36 vjeç.
“Dita e dasmës ishte magjike”, tha Lipa, duke treguar edhe dy këshilla që i mbajti veçanërisht mend.
Ajo tregoi se iu këshillua ta përjetonte ditën e dasmës sikur të ishte edhe vetë një e ftuar, në mënyrë që të kishte më pak ankth dhe më shumë kënaqësi. Këshilla e dytë ishte që ajo dhe bashkëshorti i saj të kërkonin vazhdimisht njëri-tjetrin mes të ftuarve, pa e humbur asnjëherë njëri-tjetrin nga sytë.
Lipa foli gjithashtu për mënyrën se si dashuria me aktorin e “Eternity” ka ndikuar në muzikën e saj.
“Për të folur për një zemër të thyer është shumë e zakonshme”, u shpreh këngëtarja, duke iu referuar këngëve të saj të mëparshme.
Sipas saj, kur ishte më e re, gjente më shumë frymëzim te kërkimi dhe dëshira për dashuri, pasi ndjenja e të qenit e thyer emocionalisht është shumë e fortë.
“Por tani dua të zbuloj se çfarë ndodh kur e gjen vërtet dashurinë”, tha ajo. Lipa shtoi se tashmë është e interesuar të shkruajë për kompleksitetin e një marrëdhënieje, anën më të qetë të saj dhe gjërat e vogla që e bëjnë një lidhje të veçantë.
Çifti zhvilloi një ceremoni elegante në Siçili, në vilën historike Villa Valguarnera pranë Palermos, më 6 qershor. Para ceremonisë në Itali, Lipa dhe Turner ishin martuar zyrtarisht në Londër, në Marylebone Town Hall.
Këngëtarja fituese e Grammy-t publikoi më 20 qershor disa fotografi intime nga festa madhështore në Itali. Në imazhe, ajo shfaqej me një fustan martese të personalizuar nga Chanel Haute Couture, të dekoruar me kristale dhe pupla.
Lipa dhe Turner nisën të përfliteshin për një lidhje në fillim të vitit 2024, ndërsa në korrik të po atij viti e bënë lidhjen publike në Instagram.
Në korrik 2025, këngëtarja konfirmoi fejesën me aktorin për “British Vogue”. Në atë kohë, ajo e përshkroi vendimin për të ndërtuar një jetë së bashku dhe për të mbetur miq të ngushtë përgjithmonë si një “ndjenjë vërtet të veçantë”.
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