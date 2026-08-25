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Sporti

Napoli, Allegri: Duam një trofe për 100-vjetorin

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Napoli riniset me Max Allegrin. Pas fitores ndaj Genoas, trajneri italian u intervistua nga Sky Sport dhe foli për sezonin, i cili përkon me 100-vjetorin e klubit: “Në fund të vitit, do të isha i lumtur nëse do të kishim fituar diçka, por mbi të gjitha nëse do të kishim pasur një vit të shkëlqyer dhe do të kishim lënë diçka të prekshme pas. Për ta bërë këtë, duhet të jesh serioz, profesional dhe shumë i përgjegjshëm gjatë gjithë dhjetë muajve të sezonit”.

Forca e Napolit? “Grupi. Ne kemi një grup lojtarësh të shkëlqyer që e bëjnë veten të disponueshëm për njëri-tjetrin dhe duhet të jetë kështu gjatë gjithë vitit, jo vetëm për ndeshje të lehta. Të gjithë këtu punojnë për kauzën e Napolit dhe kjo nuk është e garantuar”.

Allegri rikthehet pas në kohë, në sezonin 1997/98 në San Paolo: “Napoli ka ndryshuar plotësisht që atëherë. Ishte i mrekullueshëm atëherë, dhe tani është edhe më shumë”.

Allegri për De Bruyne: “Sigurisht që nuk e zbulova unë. Është kënaqësi ta shohësh të luajë; ai di të bëjë gjëra që shumë pak mund t’i bëjnë. Nuk flet shumë, por herë pas here arrij ta bëj të buzëqeshë. Gjëja e rëndësishme është që ai është De Bruyne në fushë”.

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