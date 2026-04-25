Duhet të operohet, Militao do të mungojë në Kupën e Botës 2026
Eder Militao nuk do të luajë më për Real Madridin këtë sezon, dhe gjithashtu do të humbasë Kupën e Botës këtë verë në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Mbrojtësi brazilian iu nënshtrua një rezonance magnetike që konfirmoi një dëmtim muskulor në bicepsin femoris të këmbës së majtë. Është një problem i përsëritur që ishte përkeqësuar ditët e fundit, duke çuar në fund në vendimin për t’iu nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Ky operacion do ta mbajë jashtë fushave për rreth katër muaj, që do të thotë se pritet të jetë në formë të mirë pikërisht në kohë për fillimin e sezonit të ardhshëm.
Militao pësoi dëmtim të martën e kaluar gjatë ndeshjes së Realit kundër Alaves, e cila përfundoi me fitoren e ekipit të tij.
