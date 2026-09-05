Dukagjini e fundos Llapin, skuadra nga Podujeva pëson humbjen e katërt radhazi
Dukagjini i ka shkaktuar Llapit humbjen e katërt radhazi në edicionin e ri të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Skuadra nga Klina triumfoi të shtunën në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë, duke e mposhtur Llapin me rezultat 2:1, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e katërt.
Dukagjini e nisi më mirë takimin dhe kaloi në epërsi në minutën e 16-të, kur Dienit Isufi realizoi për 1:0.
Llapi reagoi dhe arriti ta barazojë rezultatin në minutën e 32-të. Arbnor Ramadani ishte i saktë nga pika e bardhë për 1:1.
Megjithatë, Dukagjini e riktheu epërsinë në pjesën e dytë. Egzon Sinani shënoi në minutën e 54-t për 2:1, rezultat që mbeti i pandryshuar deri në fund.
Kjo ishte fitorja e dytë e Dukagjinit në këtë edicion, ndërsa ka edhe dy barazime, duke grumbulluar gjithsej 8 pikë.
Në anën tjetër, Llapi vazhdon serinë negative dhe mbetet pa pikë pas katër xhirove. Përveç Dukagjinit, skuadra nga Podujeva është mposhtur edhe nga Drita, Gjilani dhe Prishtina.