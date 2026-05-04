E dribloi në stërvitje, Neymar sherr fizik me djalin e Robinho-s
Neymar Junior ka ndezur një konflikt me shokun e ri të skuadrës Robinho Junior gjatë një sence stërvitore në “Rei Pele Training Center”.
Gjatë një seance stërvitore ku ishin ishin protagonist të gjithë lojtarët, të cilët nuk ishin aktivizuar përballë Palmeiras-it, dyshja pas fjalëve nisi një sherr të ashpër fizik.
Sulmuesi i Santos është konfliktuar me djalin e ish-sulmuesit të Brazilit pasi ky i fundit e ka dribluar në stërvitje. Pasi e ftoi që të qetësohej Neymar është kapur me duar me talentin duke agravaur situatën, e cila u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së shokëve të skuadrës.
