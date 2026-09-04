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Sporti

Egnatia zgjedh lojtarët e sfidave europiane, Bakajoko e Beqja jashtë listës së Conference League

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Më 15 tetor Egnatia fillon ndeshjet e grupit të Conference League dhe tashmë trajneri Nevil Dede, bashkë me stafin e tij dhe klubin, kanë përzgjedhur lojtarët, me të cilët kampionët e Shqipërisë do të përfaqësohen në këto sfida europiane.

Në listën zyrtare, përveç disa lojtarëve të rinj, bie në sy mungesa e mesfushorit Ledio Beqja, një nga blerjet e rëndësishme të Egnatias në verë, si dhe ajo e sulmuesit Bakajoko. Të dy këta lojtarë kanë probleme fizike, prandaj janë lënë jashtë kësaj liste.

Rrogozhinasit kanë në listë 21 lojtarë. Ata nuk mund të kenë 25 lojtarë në Europë, sepse nuk kanë në skuadër elementë që të jenë trajnuar në klub për 3 vjet nga mosha 15 deri në 21 vjeç.

Lista europiane e Egnatias

Levani Tandilashvili

Bruno Puja

Mario Dajsinani

Zamig Aliyev

Alessandro Kacbufi

Edison Ndreca

Guillem Jaime

Numan Ajeti

Elion Sota

Andrey Yago

Eneo Bitri

Geralb Smajli

Albano Aleksi

Fernando Medeiros

Ibrahim Diabate

Altin Kryeziu

Karim Loukili

Daniel Adjessa

Alessandro Albanese

Ildi Gruda

Jurguens Montenegro

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