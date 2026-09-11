Ervin Demo në krye të Ministrisë së Brendshme, Rama riformaton ekipin: Lamallari kalon me ekipin tim në Kryeministri
Kryeministri Edi Rama ka njoftuar një ndryshim në drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Besfort Lamallari nuk do të vijojë më në krye të këtij dikasteri, ndërsa detyra do t’i besohet Ervin Demos.
Rama e bëri njoftimin gjatë komunikimit për ndryshimet në qeveri, duke sqaruar se Lamallari do të kalojë në Kryeministri, ku do të jetë pjesë e ekipit të tij.
“Sot kam vendosur të bëj një lëvizje në skuadrën që është në fushë. Besforti, nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme, do të kalojë në stolin tim, me mua dhe ekipin tim në Kryeministri”, u shpreh Rama.
Ndërkohë, Ervin Demo do të marrë drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Sipas Ramës, në këtë dikaster do të integrohen edhe çështjet vendore, një funksion që më herët ka qenë pjesë e strukturave të Kryeministrisë.
“Ministri për Pushtetin Vendor, Ervin Demo do të mbulojë Punët e Brendshme, ku do të integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historinë e Kryeministrisë, por që tashmë ka marrë një formë goxha më të plotë”, deklaroi Rama.
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