ESPN mohon thashethemet për të ardhmen e kontratës me WWE pas marrëveshjes historike 1.6 miliardë dollarë
ESPN mohoi fuqishëm një raportim që pretendonte se kishte vendosur të mos rinovonte kontratën pesëvjeçare për të qenë shtëpia ekskluzive në SHBA e të gjitha ngjarjeve Premium Live Event të WWE. Ben Cafardo, nga ekipi i komunikimit i ESPN, lëshoi një deklaratë në të cilën e quajti informacionin “kategorikisht të rremë”.
Sipas Bleacher Report, të dhënat paraprake që citohen nga Alex Sherman i CNBC tregojnë se ESPN do të paguajë mesatarisht 325 milionë dollarë në vit për periudhën 2026–2030, sipas personave të njohur me kushtet e marrëveshjes të raportuara në gusht 2025.
Që prej fillimit të transmetimeve në platformën ESPN Unlimited me Wrestlepalooza në shtator 2025, ligjërimi i WWE është shfaqur në rrjetet e ESPN, përfshirë ngjarjet më të mëdha si WrestleMania, SummerSlam dhe Royal Rumble. Episodi i parë që hapi marrëveshjen përfshiu përballjen midis John Cena dhe Brock Lesnar, ndërsa njëvjetori i parë për transmetimet e PLE po afron.
ESPN ka hedhur poshtë idetë për të tërhequr veten nga marrëveshja dhe vazhdon të promovojë ngjarjet e mëdha të WWE; për vitin 2026 mbeten tre PLE: Sunday Night’s Main Event (6 shtator), Money in the Bank (10 tetor) dhe Survivor Series: WarGames (28 nëntor). Siç raporton Bleacher Report, palët duket se mbeten të angazhuara për zbatimin e marrëveshjes.
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