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WWE

ESPN mohon thashethemet për të ardhmen e kontratës me WWE pas marrëveshjes historike 1.6 miliardë dollarë

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ESPN mohoi fuqishëm një raportim që pretendonte se kishte vendosur të mos rinovonte kontratën pesëvjeçare për të qenë shtëpia ekskluzive në SHBA e të gjitha ngjarjeve Premium Live Event të WWE. Ben Cafardo, nga ekipi i komunikimit i ESPN, lëshoi një deklaratë në të cilën e quajti informacionin “kategorikisht të rremë”.

Sipas Bleacher Report, të dhënat paraprake që citohen nga Alex Sherman i CNBC tregojnë se ESPN do të paguajë mesatarisht 325 milionë dollarë në vit për periudhën 2026–2030, sipas personave të njohur me kushtet e marrëveshjes të raportuara në gusht 2025.

Që prej fillimit të transmetimeve në platformën ESPN Unlimited me Wrestlepalooza në shtator 2025, ligjërimi i WWE është shfaqur në rrjetet e ESPN, përfshirë ngjarjet më të mëdha si WrestleMania, SummerSlam dhe Royal Rumble. Episodi i parë që hapi marrëveshjen përfshiu përballjen midis John Cena dhe Brock Lesnar, ndërsa njëvjetori i parë për transmetimet e PLE po afron.

ESPN ka hedhur poshtë idetë për të tërhequr veten nga marrëveshja dhe vazhdon të promovojë ngjarjet e mëdha të WWE; për vitin 2026 mbeten tre PLE: Sunday Night’s Main Event (6 shtator), Money in the Bank (10 tetor) dhe Survivor Series: WarGames (28 nëntor). Siç raporton Bleacher Report, palët duket se mbeten të angazhuara për zbatimin e marrëveshjes.

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