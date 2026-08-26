Bianca Belair tregon për gjendjen e dëmtimit: pa ndjesi në gishtin e operuar
Bianca Belair nuk ka luftuar që nga prilli i vitit 2025 dhe rikthimi i saj në ring nuk duket i afërt. Në ndeshjen e fundit, në WrestleMania 41, ajo pësoi një dëmtim të rëndë të gishtit që kërkoi ndërhyrje kirurgjikale, dhe gjatë periudhës së mungesës solli në jetë fëmijën e saj të parë.
Sipas Bleacher Report, Belair njoftoi në Instagram se po përballet me sindromën e tunelit karpal në të dy duart: gishtat janë të mpirë, ajo nuk ndien fare gishtin e operuar dhe ka humbur forcën e kapjes; gjithashtu përmendi probleme të njohura si “mom thumb”. Ajo ka ndjekur fizioterapi dhe gjatë shtatzënisë i është kushtuar më shumë trajtimit, deri sa arriti të tundë përsëri gishtin, megjithatë vazhdonte të kishte enjtje kur publikoi përditësimin muajin e kaluar.
Belair ishte një nga emrat më të njohur të divizionit të grave në WWE dhe mungesa e saj ndihet nga adhuruesit dhe organizata. Me rehabilitim dhe kohë, tifozët shpresojnë që ajo të rikthehet në formë dhe të rimarrë rolin e saj qendror, dhe Bleacher Report vë në dukje se rikuperimi i plotë do të përcaktojë sa shpejt do të mund të kthehet në ring.
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