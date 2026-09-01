ESTONI – Agjencitë qeveritare bllokojnë email-et ruse për arsye sigurie
RIGA, 1 shtator /ATSH-DPA/ – Agjencitë qeveritare estoneze nuk do të pranojnë më email-e direkt nga serverat rusë ose nga adresat e email-it që mbarojnë me zgjatimin rus të internetit .ru, njoftoi në Talin ministrja e Digjitalizimit dhe Drejtësisë Liisa-Ly Pakosta.
Masat janë pjesë e kërkesave të reja për sigurinë e informacionit në vendin baltik të BE-së dhe NATO-s, i cili kufizohet me Rusinë.
“Që nga viti 2022, sulmet kibernetike kundër Estonisë janë rritur në mënyrë eksponenciale. Është e qartë se një numër shumë i madh i këtyre sulmeve janë të lidhura me Rusinë”, tha Pakosta për transmetuesin publik estonez ERR.
“Ne duhet të përmirësojmë sigurinë tonë kibernetike dhe kjo është vetëm një masë e vogël brenda punës së gjerë që po kryejmë për të forcuar sigurinë kibernetike,” shtoi ajo.
Estonia e sheh veten si një pioniere dhe lidere evropiane në digjitalizim dhe qeverisje elektronike.
Të 1,3 milionë qytetarët e vendit baltik mund të përballojnë praktikisht të gjitha ndërveprimet me autoritetet qeveritare në internet./ a.jor.
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