Lëvizje në Policinë e Shtetit, ndryshojnë drejtuesit në Elbasan, Berat dhe Korçë
Policia e Shtetit ka ndërmarrë një sërë ndryshimesh në strukturat drejtuese, me emërime dhe transferime në disa drejtori vendore, si edhe në departamente të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Ndryshimi i parë lidhet me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan. Drejtuesi i Parë Kastriot Skënderaj është emëruar në postin e Drejtorit të kësaj drejtorie.
Në këtë funksion ishte Fatmir Hoxha, i cili tashmë është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ku do të ushtrojë detyrën e Specialistit në Drejtorinë për Integrimin.
Ndryshime janë bërë edhe në strukturat drejtuese të Policisë në Berat dhe Korçë.
Drejtuesi Luigj Vathi është larguar nga detyra e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Berat dhe është emëruar Drejtor i Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Korçë.
Posti që mbante Vathi në Berat pritet të drejtohet në vijim nga një tjetër drejtues, ndërsa Gëzim Zhupaj, i cili ishte në krye të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Korçë, është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Zhupaj është emëruar Shef Sektori në Departamentin për Rendin dhe Sigurinë Publike.
Lëvizjet kanë përfshirë edhe strukturat e Policisë së Tiranës. Kryekomisari Dashnor Muhaj, i cili mbante detyrën e Zëvendësdrejtorit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Muhaj do të ushtrojë funksionin e Specialistit për Migracionin e Parregullt në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin.
Ndryshimet janë pjesë e riorganizimeve të fundit në strukturat drejtuese të Policisë së Shtetit, duke prekur disa prej drejtorive vendore dhe sektorëve në nivel qendror.
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