🌤️
Tiranë 33°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 87.98 ▲2.59%
ARI 4,419 ▼1.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,918 ▼ -0.77% ETH $2,453 ▲ +0.25% XRP $1.3671 ▼ -0.42% SOL $102.0000 ▼ -1.06%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.98 ▲2.59 % ARI 4,419 ▼1.41 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.98 ▲2.59 % ARI 4,419 ▼1.41 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Atentati ndaj Agron Pukës, Prokuroria kërkon pushimin e akuzave për 3 të dyshuarit Mickoski: Në Shkollën e Mesme të Policisë do të ketë paralele në gjuhën shqipe, interesimi është i ulët AKK me shtatë kërkesa për Qeverinë, Ibrahimi: Nuk do të heshtim Latifi: Ka raste të dëmeve të evidentuara që nga viti 2022 e që ende janë të pakompensuara Tjetër goditje e madhe nga Manchester City, merr Enzo Fernandez nga Chelsea
Menu
Kronika

Lëvizje në Policinë e Shtetit, ndryshojnë drejtuesit në Elbasan, Berat dhe Korçë

· 2 min lexim
Berat dhe Korçë

Policia e Shtetit ka ndërmarrë një sërë ndryshimesh në strukturat drejtuese, me emërime dhe transferime në disa drejtori vendore, si edhe në departamente të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Ndryshimi i parë lidhet me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan. Drejtuesi i Parë Kastriot Skënderaj është emëruar në postin e Drejtorit të kësaj drejtorie.

Në këtë funksion ishte Fatmir Hoxha, i cili tashmë është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ku do të ushtrojë detyrën e Specialistit në Drejtorinë për Integrimin.

Ndryshime janë bërë edhe në strukturat drejtuese të Policisë në Berat dhe Korçë.

Drejtuesi Luigj Vathi është larguar nga detyra e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Berat dhe është emëruar Drejtor i Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Korçë.

Posti që mbante Vathi në Berat pritet të drejtohet në vijim nga një tjetër drejtues, ndërsa Gëzim Zhupaj, i cili ishte në krye të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Korçë, është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Zhupaj është emëruar Shef Sektori në Departamentin për Rendin dhe Sigurinë Publike.

Lëvizjet kanë përfshirë edhe strukturat e Policisë së Tiranës. Kryekomisari Dashnor Muhaj, i cili mbante detyrën e Zëvendësdrejtorit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Muhaj do të ushtrojë funksionin e Specialistit për Migracionin e Parregullt në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin.

Ndryshimet janë pjesë e riorganizimeve të fundit në strukturat drejtuese të Policisë së Shtetit, duke prekur disa prej drejtorive vendore dhe sektorëve në nivel qendror.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu