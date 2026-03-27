Tiranë 9°C · Vranët 27 March 2026
S&P 500 6,379 ▼1.52%
DOW 45,242 ▼1.56%
NASDAQ 20,972 ▼2.04%
NAFTA 99.48 ▲5.29%
ARI 4,548 ▲3.16%
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
BTC $65,861 ▼ -3.84% ETH $1,985 ▼ -3.03% XRP $1.3242 ▼ -1.74% SOL $82.4200 ▼ -4.23%
S&P 500 6,379 ▼1.52 % DOW 45,242 ▼1.56 % NASDAQ 20,972 ▼2.04 % NAFTA 99.48 ▲5.29 % ARI 4,548 ▲3.16 % S&P 500 6,379 ▼1.52 % DOW 45,242 ▼1.56 % NASDAQ 20,972 ▼2.04 % NAFTA 99.48 ▲5.29 % ARI 4,548 ▲3.16 %
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
27 Mar 2026
Pezullimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit nuk qeteson tregun e karburanteve Përfshihet nga zjarri banesa në Pogradec Gjermania i kërkon Iranit angazhim serioz në negociatat me SHBA-në Edogan: Rendi ndërkombëtar pas Luftes se dyte Boterore po përballet me krizë legjitimiteti Ministrat e Jashtëm të G7-s mosmarrëveshje për luftën SHBA–Izrael kundër Iranit
Politika

“Evropa fillon këtu”, Ministrat Hoxha dhe Pirdeni tur dialogu me studentët për procesin e integrimit europian

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, së bashku me Ministren e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Prideni nisën ditën e sotme një cikël bashkëbisedimesh me fokus Evropën, me studentë dhe pedagogë të Shkollës së Magjistraturës në Tiranë.

Fokusi i këtij turi që do të vijojë në të gjithë Shqipërinë është dialogu për procesin e integrimit dhe për të ardhmen e përbashkët evropiane nën titullin: “BE dhe Ti – Evropa fillon këtu”.

Sipas Ministrit Hoxha, ky lloj dialogu ka një rëndësi të veçantë sepse “teksa takimet zhvillohen më së shumti në Bruksel, reformat realizohen këtu, në Shqipëri”.

“Monitorimi kryhet atje, por ndikimi ndihet këtu; disa nga vendimet më të rëndësishme merren atje, por rezultatet mbeten këtu, tek qytetarët tanë”, tha Ministri i Jashtëm.

Sipas tij, Bashkimi Evropian është kantieri ynë i madh, ku secili prej nesh ka një rol.

“Është një histori që po e shkruajmë së bashku, çdo orë e çdo ditë, me punë, përkushtim dhe besim tek e ardhmja evropiane e Shqipërisë”, theksoi Ministri Hoxha.

Në takimin me magjistratët e rinj, Ministrja Pirdeni u ndal në rolin thelbësor që do të ketë magjistrati në momentin që Shqipëria bëhet anëtare e BE.

“Sot magjistrati që do të dalë nga kjo shkollë, do të rritet dhe do të zhvillohet profesionalisht jo vetëm në bazën e një profili kombëtar, do të duhet që të projektohet në kualitetin e një gjyqtari që duhet të zbatojë legjislacionin evropian”, deklaroi Pirdeni.

Sot, sipas Pirdenit, nuk matemi me besueshmërinë e reformës, por me besueshmërinë e sistemit në praktikë, me eficencën, me konsolidimin e pavarësisë dhe të cilësisë së drejtësisë.

