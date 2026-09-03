Ferran Torres snobon Barçën: Kalimi në Paris hap përpara në karrierë, kontaktet mes nesh nisën përpara Botërorit!
Ferran Torres zbuloi sot disa detaje të tjera mbi muajt e fundit. Ai ishte heroi i Spanjën në finalen e Kupës së Botës, por goli që i shënoi Argjentinës u “venit” pas transferimit në Paris.
“Kontaktet me PSG-në filluan që para Kupës së Botës. Na telefonuan dhe biseduam. Deri atëherë unë e kisha marrë vendimin tim sepse doja të luaja për një klub si PSG-ja. Është një hap përpara në karrierën time për të cilin jam jashtëzakonisht krenar sepse po bashkohem me kampionët evropianë”, deklaroi ai, duke e bërë të qartë se shënimi i golit të fitores për Spanjën në finalen e Kupës së Botës kundër Argjentinës nuk ishte një faktor i rëndësishëm në gati 50 milionë eurot që PSG pagoi për të.
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