30 Apr 2026
FIFA rrit fondin e çmimeve për Botërorin 2026 në 871 milionë dollarë

· 2 min lexim

Komiteti ekzekutiv i FIFA, i mbledhur në Vankuver para kongresit, vendosi të rrisë fondin e çmimeve për 48 skuadrat pjesëmarrëse në Kupën e Botës 2026. Rritja prej rreth 15% lidhet me rritjen e të ardhurave komerciale të turneut, i cili nis më 11 qershor në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Fondi total u rrit në 871 milionë dollarë, nga 727 milionë që ishin vendosur në dhjetor, dhe është afërsisht dyfish i shumës së shpërndarë në Katar 2022.

Sipas telesport, çdo skuadër do të marrë të paktën 2.5 milionë dollarë për përgatitje dhe 10 milionë dollarë për pjesëmarrjen në fazën e grupeve; pjesa tjetër e çmimeve do të ndahet në bazë të progresit në turne. Ekipi kampion do të përfitojë 50 milionë dollarë.

FIFA vendosi gjithashtu ndryshime në trajtimin e kartonave të verdhë: kartonat e regjistruar deri në përfundim të fazës së grupeve dhe ata pas çerekfinaleve nuk do të mbahen më në llogaritje për pezullime në fazat eliminatore.

Po ashtu, organizata ka hapur rrugën për pjesëmarrjen e një ekipi kombëtar të refugjatëve afganë në garat ndërkombëtare të saj, një vendim i përmendur edhe në raportimet e fundit nga telesport.

