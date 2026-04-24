☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,160 ▲0.72%
DOW 49,185 ▼0.25%
NASDAQ 24,807 ▲1.51%
NAFTA 93.76 ▼2.18%
ARI 4,736 ▲0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,718 ▼ -0.88% ETH $2,315 ▼ -0.83% XRP $1.4434 ▲ +0.8% SOL $86.2300 ▲ +0.02%
24 Apr 2026
Breaking
Kryetarja e Kisella Vodës, Stamenkoska-Trajkoska: Siguria e qytetarëve nuk politizohet Lista Serbe vazhdon narrativën e Beogradit, pretendon se vendimi për Banjskën është “hakmarrje” ndaj serbëve Tirana-Partizani në RTSH, Kërnaja: Derbi luhet dhe fitohet Pas Bastonit, Barcelona ka një plan B në Premier League me kosto 30 mln euro Menaxheri i Muriqit konfirmon ofertat: Ka interesim, por për momentin…
Menu
Maqedonia

Filipçe: Mickoski vuri veton ndaj procesit të anëtarësimit të Maqedonisë në BE

· 2 min lexim

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp, theksoi se ndërsa vendet e rajonit po përparojnë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Maqedonia po ngec për shkak të politikave të gabuara të qeverisë Mickoski dhe mbetet e bllokuar pa asnjë përparim në rrugën evropiane.

“Disa ditë më parë, u formua një komision që tashmë po harton marrëveshjen për pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Ku jemi ne? Të bllokuar në gënjeshtrat e Kryeministrit, në politikat e tij anti-evropiane, në fyerjet që ai përhap ndaj shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Bashkimit Evropian në tërësi, ndërsa ai është atje si mysafir, duke u përpjekur që përmes justifikimeve të mëparshme, fushatës së rreme, lajmeve të rreme, të paraqesë se ka njëfarë progresi këtu”, tha Filipçe.

Ai shtoi se qeveria me vetëdije nuk po zbaton reforma, as nuk po ndërmerr hapa që do të mundësonin fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa kryeministri Mickoski është personalisht përgjegjës për këtë.

“Asgjë nuk po ndodh këtu, nuk ka reforma dhe nuk po ndërmerren hapat e nevojshëm që ne të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian, për të hapur negociatat për kapitujt. Njeriu që tani ka vënë veton në procesin e pranimit të Maqedonisë në Evropë ka një emër dhe mbiemër, emri i tij është Hristijan Mickoski”, tha Filipçe.

Në këtë kontekst, Filipçe tha se qytetarët nuk e meritojnë që vendi të jetë i izoluar ndërsa vendet fqinje po përparojnë, duke shtuar se Maqedonia është lënë plotësisht jashtë proceseve evropiane./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu