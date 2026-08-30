Finneas dhe Claudia Sulewski u martuan në një ceremoni bregdetare në Montecito
Finneas dhe Claudia Sulewski kurorëzuan lidhjen e tyre me një ceremoni të hapur që u mbajt sot në Montecito, Kaliforni. Ceremoninë e udhëhoqi motra më e vogël e Finneas, Billie Eilish. Mes të ftuarve ishin emra të njohur si Hailey dhe Justin Bieber, Rachel Sennott, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Emma Chamberlain dhe Nat Wolff.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Sulewski ka treguar se përgatitjet për dasmën kanë ndërprerë rutinën e saj të leximit dhe se kohët e fundit ka qenë e fokusuar tek podkastet dhe materialet për shtatzëninë, lindjen dhe çështje të lidhura me cilësinë e vezëve dhe spermës, duke e parë këtë si pjesë të përgatitjes për kapitullin e ardhshëm të jetës.
Claudia Sulewski, krijuese përmbajtjesh në fushën e bukurisë dhe themeluese e markës së kujdesit për lëkurë Cyklar, veshi katër modelime gjatë fundjavës së dasmës, të gjitha të porositura nga Oscar de la Renta. Për ecjen përgjatë korridorit ajo zgjodhi një fustan ballo pa shpatulla me mes të ulët dhe një shall rreth qafës.
Sipas Harper’s Bazaar, Finneas dhe Sulewski janë në lidhje që nga viti 2018 dhe njoftuan fejesën e tyre në shtator 2025, ndërsa miq e kolegë nga industria morën pjesë në festë për të përshëndetur çiftin.
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