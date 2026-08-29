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Moda

Millie Bobby Brown shfaqet me stil glamoroz në Liqenin Como

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Millie Bobby Brown u shfaq të premten mbrëma në Liqenin Como në krah të bashkëshortit të saj, Jake Bongiovi, teksa ata shkuan në darkë në restorantin La Terrazza Gualtiero Marchesi. Ajo mbante një fustan maxi ngjyrë plum nga Princess Polly me qafë të lartë, kurriz të hapur dhe brez me shkëlqim; veshjen e plotësoi me vathë të mëdhenj të arta, disa byzylykë dhe një topuz të lartë. Bongiovi u paraqit me një këmishë të bardhë të lirshme dhe pantallona të gjera në nuancë gri të errët, të kombinuara me një varëse ari dhe një orë.

Siç raporton Harper’s Bazaar, Brown dhe Bongiovi u martuan në 2024, dhe vitin pasues adoptuan një vajzë, emrin e së cilës nuk e kanë bërë publik.

Në një intervistë për British Vogue të vitit të kaluar, aktorja foli për përvojën e prindërimit si ‘‘një udhëtim të bukur, të mahnitshëm’’ që u ka mësuar shumë. Ajo tha se në marrëdhënien e tyre si prindër janë të ndarë baras në përgjegjësi: ‘‘Jemi 50-50 për gjithçka. Jam shumë mirënjohëse që e kam partner atë në këtë jetë — ai është një baba i jashtëzakonshëm.’’ Brown theksoi gjithashtu rëndësinë e mbrojtjes së privatësisë së vajzës së tyre deri sa ajo të jetë gati t’i tregojë vetë detajet e jetës së saj.

Detajet rreth paraqitjes së çiftit dhe jetës së tyre familjare u përcollën përsëri nga Harper’s Bazaar.

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