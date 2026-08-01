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FOKUS – Spanja: Pothuajse të gjithë migrantët janë kthyer në Marok nga Ceuta

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Pothuajse të gjithë migrantët

MADRID, 1 gusht /ATSH -AA/ – Pothuajse të gjithë migrantët që hynë në Ceuta janë kthyer në Marok, njoftoi të premten ministri i Jashtëm i Spanjës, duke bërë thirrje që të ndalet “dezinformimi i qëllimshëm.

“Nuk është e mundur të udhëtosh nga Ceuta dhe Melilla drejt territorit kontinental të Spanjës pa u identifikuar në një pikë kontrolli policor”, shkroi Jose Manuel Albares në platformën amerikane X. “Integriteti i Zonës Schengen është plotësisht i garantuar. Mjaft me dezinformimin e qëllimshëm”.

Agjencia spanjolle e lajmeve EFE raportoi më herët se qindra migrantë po i drejtoheshin kufirit të premten pasdite për t’u kthyer në Marok, duke iu referuar marrëveshjes së riatdhesimit mes Spanjës dhe Marokut, si dhe mungesës së dyqaneve, supermarketeve dhe restoranteve të hapura në Ceuta për të përmbushur nevojat bazë.

Garda Civile e Spanjës dhe Grupi Regulares Nr. 54 i ushtrisë u dislokuan përgjatë zonës së plazhit Tarajal për të parandaluar mbërritje të tjera nga deti.

Sipas autoriteteve spanjolle, të paktën 57 persona kanë humbur jetën gjatë krizës së migracionit.

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez të premten e cilësoi hyrjen masive të migrantëve në Ceuta që nga e enjtja si “sulm” dhe “shkelje të integritetit territorial të Spanjës”, duke premtuar rikthimin e normalitetit “sa më shpejt të jetë e mundur”.

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