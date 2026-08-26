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FOKUS – Wintergerst: Rusia, Kina dhe Irani janë burimet kryesore të sulmeve kibernetike ndaj bizneseve gjermane

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Rusia, Kina dhe Irani

BERLIN, 26 gusht /ATSH-AA/ – Kompanitë gjermane u përballën me një rritje të sulmeve kibernetike gjatë vitit të kaluar, ku Rusia, Kina dhe Irani u shfaqën si burimet kryesore, tha të mërkurën shoqata e industrisë digjitale Bitkom.

Raporti vjetor i grupit, bazuar në sondazhet e kompanive, vlerësoi se sulmet kibernetike shkaktuan 211 miliardë euro (246 miliardë dollarë) dëm ekonomik.

Presidenti i Bitkom, Ralf Wintergerst, tha në një konferencë shtypi në Berlin se 52 për qind e firmave gjurmuan sulmet në Kinë dhe 49 për qind në Rusi.

“Ajo që bie në sy është se 9 për qind e kompanive të anketuara tani raportojnë sulme me origjinë nga Irani,” tha Wintergerst duke shtuar se “Kjo është hera e parë që Irani është shfaqur si një aktor kryesor në krimin ekonomik kundër kompanive gjermane”.

Një gjetje kryesore, tha ai, është se një numër në rritje i bizneseve mbetën të pavetëdijshëm se ndodheshin nën sulme. Përpjekjet për spiunazh në veçanti janë bërë më të sofistikuara dhe më të vështira për t’u zbuluar.

Duke folur në të njëjtën ngjarje, Sinan Selen, kreu i agjencisë së brendshme të inteligjencës gjermane, BfV, tha se hetimet treguan se aktorët shtetërorë të huaj ishin përgjegjës për një pjesë në rritje të spiunazhit kibernetik dhe sabotazhit që synonte kompanitë gjermane.

“Gjermania përballet me një nivel të lartë kërcënimi në hapësirën kibernetike. Rritja e aktivitetit nga aktorët shtetërorë është një çështje shqetësuese ekstreme për ne,” tha Selen.

Ai vuri në dukje se 37 për qind e kompanive të prekura nga vjedhja e të dhënave, spiunazhi industrial ose sabotazhi i atribuan të paktën një sulm një shërbimi të huaj inteligjence në 12 muajt e fundit, nga 28 për qind një vit më parë.

“37 për qind. Kjo është një shifër që me të vërtetë duhet të kuptohet mirë” tha ai duke theksuar se “Kalimi nga 28 në 37 përfaqëson një rritje prej afro 10 pikë përqindjeje. Këto nuk janë sulme të izoluara, të njëhershme, por fushata të ndërmarra nga aktorët shtetërorë.”

Selen tha se shërbimet e huaja të inteligjencës kanë shtuar operacionet hibride dhe po përdorin gjithashtu organizata kriminale ose agjentë të nivelit të ulët.

Lufta e Rusisë kundër Ukrainës dhe përdorimi i fshehtë i inteligjencës artificiale nga Moska në sulmet kibernetike paraqesin sfida të veçanta, veçanërisht për industrinë e mbrojtjes së Gjermanisë, paralajmëroi ai.

“Si një agjenci kundërzbulimi, ne fokusohemi në zbulimin, ndërprerjen dhe parandalimin e sulmeve në ekonominë tonë,” tha Selen, duke shtuar se agjencia po zgjeron përpjekjet e ndërgjegjësimit dhe po forcon bashkëpunimin me industrinë për të adresuar dobësitë, për të parandaluar vjedhjen e të dhënave dhe për të luftuar spiunazhin industrial dhe përpjekjet e sabotimit.

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