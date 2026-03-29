S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 %
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
Sporti

Formula 1: Antonelli fiton në Japoni, udhëheq kampionatin

Kimi Antoneli i skuderisë së Mercedes ka fituar garën e madhe të Japonisë, e dyta fitore këtë sezon për pilotin italian, që tashmë ka marrë dhe kryesimin e kampionatit të pilotëve në Formula 1, pas tre garave të para të zhvilluara.

“Uau, i’a dolëm. Isha me fat, ju falenderojë të gjithëve”, ishin fjalët e para të italianit 19-vjeçar, i cili pas fitores në Kinë javën e shkuar, ka triumfuar edhe në Japoni këtë të dielë, duke koleksionuar fitoren e dytë në karrierë.

“Ndihem shumë mirë. Jam në rrugë të mbarë për të konkuruar për titullin kampion. Nisja nuk ishte më e mira, por duhet të them se pata fat me futjen e makinës së sigurisë, që mëdha mundësinë të ruaja vendin e parë pas pitstopit”, u shpreh Antonelli.

Antoneli udhëheq kampionatin e pilotëve, duke thyer dhe një rekord si piloti më i ri në moshë, vetem 19 vjeç, që udhëheq klasifikimin e Formula 1.  Antoneli është ngjitur në kuotën e 72 pikëve, 9 më shumë se Russel dhe 23 më shumë se Leclerc.

Në vend të dytën në garën e madhe të Japonisë u rendit Oscar Piastri i Mclaren, ndërsa Charles Leclerc i Ferrarit pas një dueli deri në loinjën e finishti me George Russel të Mercedes, arriti të ngjitet në podium, duke siguruar vendin e tretë.

Në vendin e pestë u rendit Lando Norris i McLaren, teksa Ferrari i Hamilton vetëm në vendin gjashtë. Verstapen i RedBull, që ishte fituesi në fuqi i garës e përfundoi garën në vendin e tetë.

Pas tre garave të para, Mercedes udhëheq bindshëm botërorin për konstruktor e ndjekur nga Ferrari e më pas Mclaren.

