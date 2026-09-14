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Maqedonia

Forumi Rinor i BDI-së kërkon dorëheqjen e ministrit Jeton Shasivari

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Forumi Rinor i BDI-së sot ka protestuar para Ministrisë së Drejtësisë.

Ata përmes protestës kërkojnë dorëheqjen e ministrit të Drejtësisë në RMV, Jeton Shasivari pas deklaratës së djeshme për gjykimin e krerëve të UÇK-së në Hagë.

Anëtarët e Forumit Rinor mbanin në duar pankarta me mbishkrimet “dorëheqje” dhe fotografi të krerëve të UÇK-së që gjykohen në Hagë.

Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari dje përmes një deklarate kërkoi që të respektohet vendimi i Gjykatës Speciale, pavarësisht përmbajtjes së tij.

Shasivari potencon e Kosova duhet ta pranojë qetësisht vendimin, gjyqësorin dhe të mbrojë integritetin e institucioneve./Telegrafi/

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