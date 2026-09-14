Një 39-vjeçar kërcënoi Mickoskin, Prokuroria Publike kërkon paraburgim
Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike në Kumanovë ka filluar procedurë kundër një personi 39-vjeçar të fshatit Çerkez, për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale “Rrezikim i sigurisë”.
Prokuroria Publike informon se i dyshuari, në mesazhe përmes rrjeteve sociale, e ka fyer dhe kërcënuar Kryeministrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
“Duke vlerësuar rrethanat e kryerjes së krimit, rrezikun e arratisjes, dhe veçanërisht faktin se i dyshuari duket të jetë kryerës i krimeve të tjera në fushën e krimit të dhunshëm “dhunë, fajde dhe një numër të madh kundërvajtjesh për prishjen e rendit dhe qetësisë publike”, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për caktimin e masës së paraburgimit”, sqarojnë nga Prokuroria Publike./Telegrafi/
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