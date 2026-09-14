Fundoset varka me emigrantë pranë Kretës, një i vdekur dhe 25 të zhdukur në brigjet e ishullit Gavdos
Autoritetet greke njoftojnë se një person ka vdekur dhe 25 të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi një varkë që transportonte emigrantë u fundos në brigjet e ishullit Gavdos pranë Kretës të dielën.
Roja bregdetare greke tha se shpëtoi 51 persona nga uji. Një operacion kërkim-shpëtimi u nis nën koordinimin e Qendrës së Përbashkët të Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit (JRCC), në zonën detare 38 milje detare në jug të ishullit të Gavdos, pasi u dha alarmi për një varkë që transportonte emigrantë.
Misioni i kërkimit përfshinte anije patrullimi, një helikopter dhe një dron, si dhe anije tregtare të përfshira në kërkim të ndihmuara nga agjencia e mbrojtjes së kufijve të Bashkimit Evropian, Frontex.
Raportohet se erërat e forta po e vështirësonin punën e kërkimit. Shtrirja detare prej 320 km midis Libisë dhe ishujve të Kretës dhe Gavdosit është bërë një rrugë e njohur për azilkërkuesit që shkojnë në Greqi.
Kërkimet vijojnë edhe këtë të hënë, me autoritetet që përpiqen të gjejnë çdo të mbijetuar ose provë që mund të çojë në zbulimin e personave të zhdukur, në një zonë të madhe detare në jug të Gavdos.
Frontex ka raportuar një rënie prej 25% të kalimeve të migrantëve në Mesdheun Lindor në tetë muajt e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
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