05 May 2026
Bota

Garda Revolucionare Iraniane publikon hartën e re të Gjirit Persik, ja kufijtë e ri në Hormuz

Marina e Gardës Revolucionare të Iranit ka publikuar një hartë të re mjaft ambicioze. Irani tani po thotë se këto vija të reja dhe zona që ka shpallur do të kontrollohen dhe menaxhohen nga forcat e tij të armatosura.

Këto vija i referohen një zone të gjerë gjeografike, e cila shtrihet nga lindja, me vijën që kalon midis malit Mubarak në Iran dhe jugut të Fujairah, në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa nga perëndimi, vija shtrihet midis skajit të ishullit Kashmir në Iran dhe Umm Al Quwain në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Çfarë do të thotë kjo në praktikë? Kjo nënkupton eliminimin e mundësisë që Emiratet e Bashkuara Arabe të anashkalojnë Ngushticën e Hormuzit për të shitur naftën e tyre, pasi kjo vijë tani shtrihet përtej Fujairah, të cilën Emiratet e përdornin si një pikë kyçe për të vazhduar eksportet e naftës në tregun global gjatë luftës.

Irani tani po i zgjeron këto kufij përtej Fujairah. Kështu, deri në një farë mase, këto vija të reja po pengojnë edhe përdorimin e ujërave territoriale të vetë Emirateve.

Kjo hartë padyshim ndryshon balancën e fuqisë në rajon. Nëse zbatohet, ajo do ta bënte Iranin fuqinë dominuese në këtë rend të ri rajonal dhe në këtë konfigurim të ri sigurie.

