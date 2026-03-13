Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 13 March 2026
S&P 500 6,673 ▼1.52%
DOW 46,678 ▼1.56%
NASDAQ 22,312 ▼1.78%
NAFTA 93.65 ▼2.17%
ARI 5,122 ▼0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
₿ CRYPTO
BTC $72,788 ▲ +3.37% ETH $2,154 ▲ +4.32% XRP $1.4341 ▲ +3.3% SOL $91.2400 ▲ +4.5%
S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 93.65 ▼2.17 % ARI 5,122 ▼0.07 % S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 93.65 ▼2.17 % ARI 5,122 ▼0.07 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
13 Mar 2026
Breaking
Më shumë se dy duzina të vrarë në Liban Rrëfime paqeje Rama:Syri TV pastron paratë e grabitura nga qytetarët Mijëra protestues për Ditën e al-Quds, pavarësisht luftës Çmimi i naftës Brent kalon 100 dollarë për fuçi
Menu
Kronika

GJKKO pushon akuzat për 6 zyrtarë të ARRSH

· 1 min lexim

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar pushoi akuzat në ngarkim të gjashtë zyrtarëve të Autoritetit Rrugor të Rrugëve, të akuzuar për “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publikë”.

GJKKO me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erjon Bani, Flojera Davidhi dhe Elsa Ulliri, vendosi pushimin e akuzave për të pandehurit Arbër Troka, Miranda Shkurti, Nikollaq Mihali, Almir Hoxha, Admir Pahumi dhe Erjon Zemanaj.

Sipas GJKKO-së pushimi u bë për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

Prokuroria e Posaçme i akuzoi të pandehurit për shkelje në një tender me vlerë 2.2 miliardë lekë në Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Nga hetimet e SPAK u konstatua se të pandehurit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë ndërmarrë veprime që kanë cenuar rregullsinë e procedurës së tenderimit dhe kanë dëmtuar interesat ligjore të shtetit shqiptar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu